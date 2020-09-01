Офицеров, уволенных за утрату доверия, заставят оплатить учебу в вузе

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, заставляющую молодых офицеров возмещать расходы на обучение в военном вузе, если они были уволены по "плохой" статье.

Допустим, разиня-лейтенант, потерявший секретные документы, обязательно будет лишен допуска к гостайне. А это означает автоматическое увольнение со службы. В случае принятия предлагаемых поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе" офицер не просто снимет погоны, но и получит от военного ведомства счет: ему придется оплатить свое обучение в военном вузе.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный законопроект расширяет перечень случаев, когда выпускник военного вуза будет обязан возместить государству затраты на обучение.

"В соответствии с законодательством, как курсант, так и начавший службу офицер в случае досрочного увольнения в определенных ситуациях обязан возместить средства, затраченные на его обучение. Например, курсант, отчисленный за неуспеваемость или недисциплинированность, обязан оплатить стоимость учебы за пройденный период", - рассказал Владимир Груздев. Он пояснил, что во время учебы в военном вузе курсант находится на полном государственном обеспечении. Обучение предполагает затраты из казны, в том числе на использование боевой техники, боеприпасов.

В отношении отчисленных курсантов практика взыскания средств за обучение налажена давно. Например, недавно суд взыскал 360 тысяч рублей с жителя города Шебекино Белгородской области. Молодой человек проучился чуть больше двух лет в Михайловской военной артиллерийской академии, но, видимо, разочаровался в службе и отчислился по собственному желанию. Теперь ему придется заплатить за годы, проведенные в строю. А бывший курсант Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, заваливший сессию на третьем курсе, заплатит вузу компенсацию в 230 тысяч рублей. Таких историй множество. Методика расчета затрат на обучение военного, подлежащих возмещению, утверждена правительством страны.

Что же касается молодых офицеров, правило "ушел - заплати" оставалось скорее теорией. В случае принятия поправок это изменится. Закон расширит список причин увольнения, когда офицер обязан возместить затраты на обучение. А значит, подобные иски начнут активно предъявляться, уверены эксперты.

Курсант артиллерийской академии проучился два года и ушел. Счет за обучение составил 360 тысяч

"В этот перечень войдут такие основания, как увольнение в связи с утратой доверия, увольнение за нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с прохождением службы в органах ФСБ или государственной охраны, употребление наркотиков и другие", - объяснил Владимир Груздев.

Военнослужащий также подлежит увольнению в случае лишения допуска к государственной тайне в связи с нарушением законодательства о гостайне.

"Требования возместить затраты могут предъявляться только к молодым офицерам, которые были уволены по негативным причинам, не отслужив положенный минимум: пять лет после окончания военного вуза", - резюмировал председатель правления АЮР.