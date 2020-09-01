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01.09.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Олег Духовницкий: Связь определяет современность нашей жизни

Текст: Станислав Крашевский
Глава Россвязи Олег Духовницкий рассказал о беспилотниках, цифровой инфраструктуре и патриотическом воспитании молодежи через AR-технологии.
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Фото: Пресс-служба ФГУП ГЦСС Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Фото: Пресс-служба ФГУП ГЦСС
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Фото: Пресс-служба ФГУП ГЦСС

Олег Геннадьевич, Россвязь является соисполнителем госпрограммы "Информационное общество" и активным участником нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Расскажите об этом подробнее.

Олег Духовницкий: Да, Федеральное агентство связи в наш век взрывного развития новых технологий присутствует всюду, где речь идет об опережающем развитии государства. Это очень масштабные и важные госпрограммы, которые реализуются в рамках тесного и эффективного межведомственного взаимодействия. За последние несколько лет мы заключили более 40 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, которые охватывают самый широкий круг вопросов. Например, с Минобороны РФ - это использование новых космических аппаратов связи и вещания гражданского назначения, развитие в России современной сети электрической связи.

Многопрофильность вашего ведомства широка. Об этом можно судить хотя бы по тому, что совсем недавно вы вместе с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным приняли участие в онлайн-церемонии гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному Майору Вихрю. То есть Россвязь стала инициатором введения такой инновации, как AR-марки…

Олег Духовницкий: AR-технологии в филателии - это международный тренд. Федеральное агентство связи и АО "Марка" выпустили первую подобную почтовую марку с изображением "Снегурочки", которая "оживает" при наведении на нее смартфона и начинает танцевать в заснеженном лесу. Также была выпущена марка в рамках серии "Выпуск по программе "Европа"" с изображением стерха, который при наведении камеры смартфона взлетает над водным пейзажем. Картинку сопровождает краткая информация о птице и звук. Ранее была выпущена марка, посвященная международному музыкальному конкурсу "Новая волна". Конечно, эти продукты в первую очередь ориентированы на молодежь, на привлечение молодого поколения к филателии, развитие интереса к истории и культуре нашей Родины.

Россвязь активно участвует в молодежных программах и мероприятиях?

Олег Духовницкий: Молодежь, подготовка кадров - это стратегически важное направление для реализации нацпроекта "Цифровая экономика". В структуру Россвязи входят крупнейшие в России отраслевые вузы (МТУСИ, СПБГУТ, ПГУТИ, СИБГУТИ), поэтому мы считаем себя обязанными быть на передовой образовательных технологий. В наших вузах регулярно проходят различные творческие и интеллектуальные мероприятия, в том числе киберспортивные турниры "Кубок Россвязи" и "Лига связи", всероссийский фестиваль студенческих медиаработ "РеПост", конференции "Студенческая весна", АПИНО и многие другие. В апреле мы провели онлайн-конференцию под названием "Учимся дома: вузы Россвязи vs COVID-19". Безусловно, мы планируем и дальше работать в этом направлении.

Россвязи приходится быть на передовой не только образовательных, но также интернет-программ, космических и даже технологий развития беспилотных автомобилей…

Олег Духовницкий: Чтобы Россия была готова, в том числе, к полноценному внедрению беспилотных автомобилей, сейчас ведется работа над проектом по запуску системы высокоэллиптических спутников "Экспресс-РВ". Его основная цель - обеспечение спутниковой связью и интернетом северных районов России, в том числе Арктики. Он позволит оказывать услуги для морских и воздушных судов и обеспечит покрытие связью территории страны почти на 100%. Решение этих задач ведется в рамках федеральных проектов, включая проект "Информационная инфраструктура". Хочу также отметить, что совсем недавно наше подведомственное предприятие ФГУП "Космическая связь" совместно с Роскосмосом совершило успешный запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома "Байконур". Они предназначены для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в РФ и за рубежом. Ввод в эксплуатацию ожидается в январе-феврале 2021 года.

Информационная инфраструктура также подразумевает развитие сетей 5G и внедрение eSim?

Олег Духовницкий: Наша страна достаточно быстрым темпом идет в этом направлении. На данный момент ведется проработка для развертывания сетей 5G в городах-миллионниках. Что касается eSim, сейчас идет разработка концепции внедрения этой технологии в России. Также мы готовимся к реализации пилотного проекта по идентификации смартфонов с помощью IMEI. В данной работе задействованы наши подведомственные предприятия ФГУП НИИР и ФГУП ЦНИИС.

Недавно завершился Международный форум "Армия-2020". Россвязь тоже "была" там?

Олег Духовницкий: В форуме "Армия" традиционно принимают участие подведомственные организации Россвязи. Так, организация звукового сопровождения соревнований по танковому биатлону была возложена на подведомственное Россвязи ФГУП "Российские сети вещания и оповещения". Его специалисты установили звуковое оборудование на зрительских трибунах, а на вершине "Кургана Славы" обеспечили работу ведущих конкурса и представителей средств массовой информации.

Спецсвязь России не только представила свой стенд, но и выступила с инициативой создания единой информационной системы по управлению перевозками опасных, тяжеловесных, крупногабаритных и специальных грузов. Поясню, Спецсвязь России с учетом своего статуса и наработанной десятилетиями экспертизы имеет собственное видение путей повышения эффективности логистики ОПК.

Исходя из географии нашей страны и возможностей системы связи как таковой, можно сказать, что обеспечение существенного экономического роста и прорыва во всех отраслях экономики без связи просто невозможно.

Экономика Правительство Минкомсвязь Россвязь

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