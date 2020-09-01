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01.09.2020 07:30
Рубрика: Общество

Онколог назвал три симптома, которые особенно опасно игнорировать

Текст: Оксана Грибанова

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин объяснил, на что нужно обратить внимание, чтобы своевременно распознать злокачественный процесс в организме или предупредить его появление.

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- Основной вопрос, который мне задают - когда бежать к врачу. Прежде всего, тревожный признак - это появление изжоги, - отметил доктор. Состояние требует обращения к гастроэнтерологу. Если назначенные врачом препараты не помогают, надо записаться на гастроскопию. Раннее обнаружение проблемы снижает риск возникновения злокачественного процесса в организме.

Еще один тревожный признак - дисфагия, когда из-за нарушения прохождения пищи как будто образуется ком в горле.

- Это очень грозный симптом, поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идет. Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество - барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология (образование, мешающее глотанию), а функциональные нарушения на фоне стресса, - уточнил доктор в интервью KP.Ru.

Не стоит игнорировать "необъяснимые" кашель и охриплость голоса. Состояние может быть спровоцировано признаками рефлюкс-эзофагита. А может и объясняться сдавливанием нервов опухолью. Паниковать, заметив "странные сигналы" организма, не стоит, но обратить внимание на подобные проявления и заняться ими необходимо, отметил онколог.

Наука Общество Здоровье

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