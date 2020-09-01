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01.09.2020 17:55
Рубрика: Экономика

Операторам связи могут возместить "Доступный интернет"

Текст: Ирина Алпатова
Размещение рекламы при переходе на социально-значимые ресурсы может компенсировать операторам связи выпадающие доходы. О такой возможности рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Территория смыслов", сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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В рамках проекта "Доступный интернет" операторы обязаны предоставить гражданам бесплатный доступ к порталу госуслуг, соцсетям, новостным агрегаторам и другим сайтам, которые Минкомсвязь сочла социально значимыми. Всего в перечень министерства входит 371 сервис. Обеспечение бесплатного трафика ложится на плечи операторов.

Операторам могут возместить затраты на "Доступный интернет" за счет рекламы

"Мы должны быть честными - это не нравится телеком-операторам, поэтому придется думать, как это можно компенсировать, - сказал Чернышенко. - Наверное, это может создать какие-то неудобства для пользователей, например будет лендинг, который будет маршрутизировать с бесплатного интернета на платный, там может появиться реклама".

По его словам, правительство сейчас прорабатывает механизм для соблюдения баланса интересов по данному вопросу.

В эксперименте принимают участие ключевые операторы - "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и "ЭР-Телеком". Недавно к ним присоединился оператор мобильного интернета "Сбермобайл".

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры

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