Операторам связи могут возместить "Доступный интернет"

В рамках проекта "Доступный интернет" операторы обязаны предоставить гражданам бесплатный доступ к порталу госуслуг, соцсетям, новостным агрегаторам и другим сайтам, которые Минкомсвязь сочла социально значимыми. Всего в перечень министерства входит 371 сервис. Обеспечение бесплатного трафика ложится на плечи операторов.

Операторам могут возместить затраты на "Доступный интернет" за счет рекламы

"Мы должны быть честными - это не нравится телеком-операторам, поэтому придется думать, как это можно компенсировать, - сказал Чернышенко. - Наверное, это может создать какие-то неудобства для пользователей, например будет лендинг, который будет маршрутизировать с бесплатного интернета на платный, там может появиться реклама".

По его словам, правительство сейчас прорабатывает механизм для соблюдения баланса интересов по данному вопросу.

В эксперименте принимают участие ключевые операторы - "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и "ЭР-Телеком". Недавно к ним присоединился оператор мобильного интернета "Сбермобайл".