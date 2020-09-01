Патриарх Кирилл: Общенациональные святыни не должны быть в частных коллекциях

Отслужив 1 сентября, в праздник Донской иконы Божией матери, Божественную Литургию в Донском монастыре, где можно было поклониться привезенному туда из Третьяковской галереи чудотворному образу, написанному еще Феофаном Греком, патриарх Кирилл сказал в проповеди, что иконы, являющиеся общенациональными святынями, не должны находиться в частных коллекциях.

Патриарх отметил, что наиболее важные события в истории Руси были связаны с обретением чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Они защищали страну во всех направлениях, откуда наступали враги: Одигитрия Смоленская -с запада, Казанская - с востока, Донская - с юга. Но в годы лихолетья чудотворные иконы стали утрачиваться.

- К счастью, образ Божией Матери Донской был взят на государственное хранение как образец замечательной иконописи, принадлежащий, как считают ученые, Феофану Греку, - сказал патриарх.

Это, по словам патриарха, и спасло образ, который сегодня находится на хранении в Третьяковской галерее, но по соглашению с властями и галерей всякий раз переносится в святую обитель "и дарует всем нам великую радость от соприкосновения с ним".

Несмотря на то, что многие считают, что другие оберегающие наше Отчество чудотворные иконы, в том числе Смоленская и Казанская, безвозвратно исчезли, по словам патриарха, сейчас все чаще и чаще появляются и свидетельства о том, что эти иконы не исчезли, и сведения, где они могут находиться.

И эти знания о месте нахождения икон залог того, что в какой-то момент мы все увидим их, считает патриарх.

- Потому что общенациональные святыни не могут храниться ни в частных коллекциях, ни бесконечно храниться в музеях без всякой возможности поклониться им, - сказал он. - А уж если хранятся, то по каждой просьбе эти святые иконы должны быть там, где перед ними возносится горячая молитва. И есть надежда, что так оно и будет.

Патриарх поблагодарил московские власти и руководство Третьяковской галереи за возможность помолиться перед чудотворным образом Донской Божией матери.