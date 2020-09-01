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01.09.2020 19:23
Рубрика: В мире

Рейхстаг защищается

Почему немцев, которые "штурмовали" Рейхстаг, в СМИ назвали нацистами
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Не каждый день штурмуют Рейхстаг. Последний такой штурм рассерженных на власть немцев обернулся жестокими действиями со стороны полиции и задержанием около 300 человек. Руководство Германии сразу же причислило протестующих к врагам демократии, экстремистам, радикалам и т.п. Причем это были еще щадящие ярлыки, которыми оперировала местная и европейская пресса.
Немецкая пресса ни слова не написала ни об избиениях, ни о насилии в отношении мирных митингующих. Фото: AP Немецкая пресса ни слова не написала ни об избиениях, ни о насилии в отношении мирных митингующих. Фото: AP
Немецкая пресса ни слова не написала ни об избиениях, ни о насилии в отношении мирных митингующих. Фото: AP

Вот как описывает события в немецкой столице ведущая непримиримую борьбу за права человека по всему миру "Дойче велле": "Часть радикалов прорвала оцепление перед зданием рейхстага и забралась на лестницу. Полицейские оттеснили их. К этому могут быть причастны члены радикального движения "Рейхсбюргеры". А далее журналист скороговоркой подтверждает задержание около 200 человек, включая одного из организаторов митинга. Ни об избиении демонстрантов, ни о необходимости отказа от насилия в отношении мирных протестующих, ни о требовании к немецким властям вступить в национальный диалог с оппозицией в материале "Дойче велле" нет ни слова. Но, может, Меркель уже заявила о готовности к диалогу с недовольными немцами?

Фото: AP Photo/Michael Sohn
В Германии предложили ужесточить закон о демонстрациях

Канцлер прокомментировала события около Рейхстага следующим образом. Она назвала "сообразительными и умными" трех полицейских, которые первыми начали оттеснять людей от входа в Рейхстаг (в отношении протестующих власти использовали термин "толпа". - Ред.). А президент Франк Вальтер-Штайнмайер, поблагодарив полицию за работу, посчитал "презренными" действия участников берлинского марша. Он охарактеризовал их мирный протест как "антидемократическую клеветническую кампанию".

Такие оценки не прошли незамеченными, были подхвачены и "развиты" немецким мейнстримом. Газета Die Welt приводит слова депутата бундестага от фракции христианских демократов Армина Шустера. Тот заявил, что власти ФРГ "должны иметь возможность запретить демонстрацию, если собрание однозначно угрожает нарушить общественный порядок и санитарные требования". А глава МВД Хорст Зеехофер и вовсе считает, что "свободу собраний следует ограничить там, где попираются регламенты государства". Под регламентами министр, в частности, понимает безукоризненное соблюдение социальной дистанции и прочих мер карантинного характера. А вот что думает после событий в Берлине о свободе слова и собраний вице-президент бундестага, депутат от партии "зеленых" Клаудия Рот. Она полагает, что свобода мнений и право на митинги, в принципе, должны существовать, но не тогда, когда они становятся нападками, угрозой для демократии и здоровья людей. Ну а решать, что считать нападками и "попыткой экстремистов эксплуатировать право на митинги", будут, разумеется, власти.

Меркель назвала "сообразительными и умными" трех полицейских, которые первыми начали оттеснять протестующих от входа в Рейхстаг

Кстати, масштабный марш в Берлине против действий правительства должен был пройти еще 1 августа. Но тогда его не позволила провести полиция, обвинив уже собравшихся участников в несоблюдении предписанной властями дистанции в полтора метра. Да и прошедшая 29 августа демонстрация также могла не состояться - власти ФРГ наложили на ее проведение запрет, который лишь в последний момент снял Административный суд Берлина.

В Берлине полиция без лишних слов жестко разогнала демонстрантов, никто из немецкого руководства не вышел к ним с предложением диалога. Фото: vesti.ru

"У меня очень много вопросов, на которые я как гражданин Германии не могу получить ответа. А если пытаешься с кем-то пообщаться на эту тему, то тебя записывают в конспирологи", - приводит "Дойче велле" слова одного из участников берлинской демонстрации, режиссера Ины Майер. Но ведь о том же говорят протестующие в США или участники движения "желтых жилетов" во Франции. Они возмущены навешиванием на них общественных ярлыков - сегодня на Западе если выступаешь против власти, имеешь отличное от навязанного мейнстримом мнение по расовым вопросам или в отношении сексуальных меньшинств, то автоматически попадаешь в разряд экстремистов. Со всеми вытекающими для карьеры последствиями. Во вторник стало известно, что в Британии решили отправить на специальный тренинг даже депутатов. Они должны "изживать в себе бессознательный расизм".

На митинге в Берлине выступил племянник убитого президента США Роберт Ф. Кеннеди-младший. В Соединенных Штатах про него писали, что он отправился в Германию для разговора с пятью тысячами нацистов. "Я вижу полную противоположность нацистов. Я вижу людей, которые просто хотят другого правительства, которым нужны лидеры, которые не будут им врать. И которым не нужны правители, которые устанавливают правила, как им заблагорассудится", - обратился к собравшимся в немецкой столице людям Кеннеди-младший. Кстати, согласно проведенному в США соцопросу, девять из десяти американцев не доверяют своим СМИ. По мнению респондентов, они преследуют корыстные политические цели и "искажают новости".

В немецкой Саксонии премьер Михаэль Кречмер пришел на демонстрацию в Дрездене, где полтора часа общался со своими критиками. "Отстаивая решения властей, Кречмер продемонстрировал уважение к альтернативным мнениям", - написала в этой связи газета Die Welt. Однако в Берлине к демонстрантам в минувшие выходные никто из руководителей Германии не вышел и вступить в диалог им не предложил. Протестующих без лишних слов жестко разогнала полиция...

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