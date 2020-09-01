Решение обязательно кормить детей в школе горячим полноценным завтраком и обедом поможет заложить здоровые привычки в еде, а значит, сохранить здоровье. Сейчас уже почти треть старшеклассников имеют проблемы с метаболизмом, излишки веса, а многие и ожирение.

При этом важно, чтобы семья следила за школьным меню и во время ужина дополняла рацион ребенка теми продуктами, которых он не получил в течение дня, советует педиатр и детский диетолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Мария Гмошинская.

"В младших классах на продленке дети едят вовремя и, за редким исключением, горячую еду. А вот старшеклассники часто переключаются на сухомятку, фастфуд, чипсы, продукты быстрого приготовления (например, лапша, которую заваривают кипятком). Все это содержит избыток соли, сахара, усилителей вкуса, а полезных веществ - очень мало. Так что для школьников дома всегда должен быть готов вкусный обед, чтобы их не тянуло к пищевому "мусору", - говорит доктор Гмошинская.