Маск определился со сроками первого околоземного полета Starship

Корабль Starship совершит свой первый полет на околоземной орбите в будущем году. При этом он может не получиться, так как разработчик космического аппарата - американская компания SpaceX, по словам ее главы Илона Маска, работает на неизведанной территории.

Как сообщает ТАСС, в своем выступлении на видеоконференции по проблеме полета человека на Марс Маск уточнил, что никто не производил орбитальную ракету многоразового использования. В тоже время он выразил надежду, что предназначенный для марсианских полетов корабль сначала выполнит много миссий со спутниками, перед тем, как полетит с людьми на борту.

Starship рассчитан на сто человек и предназначен для многоразового использования.

- Что мешает прогрессу для Starship, так это система производства. Год назад ничего не было, а сейчас у нас довольно крупные производственные мощности. Так что мы быстро производим все больше и больше кораблей, - сказал Маск.

Он сообщил, что начинается производство первого прототипа третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя для Starship. Ранее прототипы корабля Starship взрывались во время испытаний на полигоне в штате Техас.

Первый успешный полет произошел в начале августа, корабль поднялся на высоту 150 метров.