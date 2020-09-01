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01.09.2020 17:08
Рубрика: Власть

С головой, но без фуражки

Полицейским разрешат снимать головной убор
Текст: Иван Петров
В МВД России озаботились устаревшей нормой, заставлявшей своих сотрудников чуть ли не постоянно носить головной убор. Доходило до того, что, преследуя убегающего преступника, полицейский должен был придерживать на бегу свою фуражку или кепку.
Брошеные на траву полицейские фуражки будут означать, что их вла- дельцы преследуют преступников. Фото: Елена Вахрушева / "Комсомольская правда" Брошеные на траву полицейские фуражки будут означать, что их вла- дельцы преследуют преступников. Фото: Елена Вахрушева / "Комсомольская правда"
Брошеные на траву полицейские фуражки будут означать, что их вла- дельцы преследуют преступников. Фото: Елена Вахрушева / "Комсомольская правда"

Дело в том, что в действующих правилах ношения формы сотрудниками органов внутренних дел не сказано, в каких ситуациях сотрудники МВД вправе снимать фуражки. Подробно описано только, как это делать.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
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"Снятый головной убор размещается в левой свободно опущенной руке: шапка-ушанка, шапка меховая, фуражка, шляпа (берет) фетровая, пилотка, кепи летнее и кепи демисезонное должны быть обращены кокардой вперед; нижний край шапки-ушанки, шапки меховой, фуражки, шляпы (берета) фетровой, кепи летнего и кепи демисезонного должен быть обращен к ноге сотрудника, а пилотки - вниз", - говорится в документе.

Вот и выходит, что головной убор полицейским в настоящее время положено носить практически везде: и на улице, и в машине, и даже в коридорах служебных зданий. По факту же сотрудники в большинстве своем игнорируют это указание и, как правило, надевают головные уборы только при появлении начальства. Чтобы исключить правовой пробел, правоведы МВД России разработали новую версию вышеупомянутых правил. В новой версии документа появилось уточнение, согласно которому полицейские смогут снимать головной убор при преследовании и задержании преступников, а также находясь в общественном транспорте и в служебных помещениях. Документ накануне был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Кроме того, согласно проекту приказа, полицейским должны заменить нашивку "Полиция", которая располагается на спине формы, на "МВД России". Таким образом форма станет единой для всех сотрудников - полиции, юстиции (следователей) и внутренней службы (обеспечительные подразделения). Нашивка "Полиция" останется только спереди, и только на форме спецподразделений.

Помимо этого, предлагается убрать с предметов форменной одежды красные канты. На рубашках не станет нарукавных шевронов, за исключением рубашек поло, где шеврон останется на левом рукаве. Сами рубашки "поло" будут только белые и темно-синие, а сине-голубые отменят. Также на поло нагрудный знак предложено надевать не на нагрудный карман, а выше него. Еще одно заметное изменение - летнее кепи из бейсболки станет цилиндрической формы.

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Из текста проекта следует, что предусматривается также ношение специальных бейджей. Они будут представлять собой прямоугольную карточку, содержащую идентификационные данные сотрудника полиции.

Наконец, с рубашек и блузок серо-голубого и белого цвета должны исчезнуть нарукавные знаки. Предлагается их оставить только на левом рукаве поло.

"Некоторые слишком повернутые на дисциплине руководители заставляют своих подчиненных постоянно носить фуражки, апеллируя к тем самым правилам. Ни жара, ни поездка в автомобиле, ни здравый смысл не останавливают их. Поэтому такое изменение будет очень полезным", - рассказал "РГ" один из действующих полицейских.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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