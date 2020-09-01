Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией

Пассажирское авиасообщение между РФ и Польшей может быть восстановлено. Как передает ТАСС, Россия была исключена из списка стран, в которых, по мнению Варшавы, сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом и откуда запрещено принимать самолеты.

В обновленном польском списке сейчас значатся 44 страны. Речь, в частности, идет об Армении, Бразилии, Гибралтаре, Израиле, Индии, Испании, Казахстане, Ливии, Ливане, Мальте, Македонии, Намибии, Парагвае, Румынии и, конечно же, США. Помимо России из него были исключены Китай и ряд других стран.

Отмечается, что действие данного постановления польского правительства касается лишь двухнедельного периода - с 2 по 15 сентября, затем список будет вновь пересмотрен. Примечательно, что исключение может быть сделано только с согласия премьер-министра республики. Запрет не касается также военных самолетов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса авиасообщение со всеми странами Польша приостановила в середине марта. Запрет на осуществление международных рейсов Варшава сняла в середине июня. Поначалу перелеты осуществлялись только в пределах ЕС, затем были вновь открыты маршруты в Канаду, Японию. Список стран, с которыми авиасообщение пока не разрешается, регулярно обновляется.