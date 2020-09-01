Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке

На российскую дипмиссию в Австрии были совершены хакерская и спам-атаки. Об этом 1 сентября посольство сообщило на своей странице в Facebook.

Согласно этой информации, на основной электронный адрес дипмиссии осуществлена спам-атака, а почтовый аккаунт был взломан.

"Хакерская атака в настоящее время осуществляется на электронный адрес посольства info.austria@mid.ru. Имеются основания предполагать, что адрес электронной почты взломали преступники. Если вы получили письмо с этого аккаунта - просим не открывать вложения или ссылки. В настоящее время выявляется источник этой атаки и удаляются последствия", говорится в сообщении.