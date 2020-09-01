Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии

Посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором сказано о недопустимости проведения в Эстонии военных учений США, в ходе которых предполагается многократное использование систем залпового огня поблизости от российской границы. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Учения проходят 1-10 сентября с применением реактивных систем залпового огня в 110 километрах от российской границы.

"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии - провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - сказано в публикации.

Также дипломаты задают вопрос, а как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?

Речь идет о маневрах в районе эстонского города Тапа, в которых примет участие 41-я полевая артиллерийская бригада ВС США в партнерстве с эстонскими вооруженными силами, сообщает газета The Washington Times. В них примут участие порядка семидесяти американских военнослужащих. Это первые зарубежные учения 41-й бригады за пределами Германии. "Очевидно, что американские военные принимают расчетливые меры, чтобы послать сигнал Кремлю", - говорится в статье.