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01.09.2020 12:40
Рубрика: Власть

Президент объяснил, почему важно помнить о событиях Второй мировой войны

Текст: Владимир Кузьмин
Тех, кто сегодня поддерживает инициаторов переписи истории Второй мировой войны, вполне можно назвать современными коллаборационистами, считает президент Владимир Путин. Глава государства в День знаний в рамках всероссийского открытого урока объяснил школьникам, почему сегодня важно знать и помнить о событиях тех лет.
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

После Второй мировой войны был создан тот миропорядок, в рамках которых государства живут сегодня, подчеркнул Путин. "Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они считают себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны, - заявил президент. - И поэтому, для того чтобы создать условия для этих перемен, нужно немного переделать, переписать то, что было в истории на самом деле".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Путин напомнил, что людей, сотрудничающих во время войны с врагом, называют коллаборационистами. "Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня, - сказал он. - Такие люди есть всегда и везде, были и будут, у них разные мотивы. Сейчас не будем вдаваться в эти детали".

- Важно только понимать, что это очень актуально сегодня. Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет, - уверен Владимир Путин. - Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедии войны больше никогда не повторялись.

Цели нацистов на территории Советского Союза, напомнил президент, отличались от целей в Западной Европе: они стремились не поработить, а уничтожить народы СССР. Часть планировалось уничтожить в концлагерях, другую хотели использовать на принудительных работах, а ненужных должны были отправить за Урал на вымирание.

- Если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города и населенные пункты без боя, сохраняя как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну, и это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации, - заявил Путин.

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