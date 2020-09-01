При внесудебном изъятии детей из семьи будет применяться видеофиксация

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда. А сама процедура внесудебного изъятия детей будет применяться лишь в крайних случаях.

Такие нормы предусматривает законопроект, внесенный недавно Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в Госдуму. "Концепция нашего закона как раз ограничит внесудебное изъятие, - подчеркнул во вторник Павел Крашенинников, общаясь с журналистами в Екатеринбурге. - Сейчас, как мы знаем, органы опеки имеют право без суда изымать детей из, по их мнению, неблагополучных семей".

По его словам, в 99 процентах случаев изъятие ребенка должно проводиться судом. Внесудебное изъятие допустимо только в тех случаях, когда видно, что есть угроза жизни ребенка. Но в таком случае чиновники будут обязаны фиксировать свои действия на видео. Как сообщил Павел Крашенинников, рассмотрение законопроекта намечено на осень.

Внесудебная ­процедура ­изъятия ребенка останется лишь для исключительных случаев

Согласно проекту заявление в суд об отобрании ребенка может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел. Внесудебный порядок сохраняется лишь для исключительных случаев, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Павел Крашенинников подчеркнул, что необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу.