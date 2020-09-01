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01.09.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

Наступает срок

Процесс по делу Михаила Ефремова близится к финалу
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Прокурор 3 сентября в Пресненском суде назовет наказание, которое считает справедливым для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

Во вторник суд закончил исследовать доказательства, которые предоставили стороны защиты и обвинения, а также допрос свидетелей. В четверг начнутся прения, во время которых стороны защиты и потерпевших обобщат доказательства, а прокурор назовет наказание. После прений сторон и последнего слова подсудимого Михаила Ефремова суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Фото: РИА Новости
Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Во вторник слушания закончились исследованием пяти записей с камер наблюдения в переулках, где стоял и по которым ехал "Джип" Михаила Ефремова перед аварией. Защита Ефремова надеялась увидеть на них постороннего гражданина, который сел в машину актера. Однако во время просмотра никого, кроме Ефремова, садившегося в машину, и ничего, кроме его езды по "встречке" в переулках, ни суд, ни адвокаты не увидели. Как не обнаружили на записи и свидетеля Тевана Бадасяна, который утверждал, что проходил в это время мимо "Джипа" артиста и видел, как в него садится высокий человек в бейсболке. Кроме Бадасяна, еще только два других свидетеля - друзья Кобец и Гаев - показали, что в момент аварии за рулем был не Ефремов.

Все остальные свидетели, которых было больше, рассказали, что за рулем в момент аварии был именно актер. Последней такие показания во вторник дала Светлана Набокина. Свидетельница рассказала, что работает в кафе на Садовом кольце напротив места ДТП. Она видела, как с водительского места двое очевидцев помогли выйти мужчине, в котором она узнала актера Ефремова. Кроме того, Набокина сняла все происходящее на телефон. Эту запись адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил суд приобщить к материалам дела. Против этого категорически выступил защитник актера Эльман Пашаев и сам Ефремов. По их утверждению - это видеоролик, смонтированный фейк. В итоге судья Елена Абрамова приобщила ролик к материалам дела.

После допроса свидетелей еще один адвокат потерпевших, Сергей Аверцев, зачитал заявление старшего сына Захарова - Виталия, который потребовал признать Ефремова виновным и приговорить к реальному сроку - не менее восьми лет лишения свободы. Кроме того, Виталий Захаров и его защитник уточнили исковые требования к актеру, увеличив их на миллион рублей -до 7,5 миллиона. Адвокат объяснил увеличение суммы постоянной неприязнью, по его мнению, со стороны Ефремова, по отношению к потерпевшим. Правда, в итоге сумма снизилась на 200 тысяч, которые Виталий Захаров уже получил от Ефремова.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующей день от полученных травм скончался в больнице.

Согласно информации, которую сообщила в суде прокурор, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управлением своим автомобилем. После чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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