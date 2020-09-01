Программа "Лучшие социальные проекты России" - это ежегодное событие, направленное на поддержку социальных проектов и создание условий для развития партнерских отношений в социальной сфере.

В рамках мероприятия состоится форум, объединяющий неравнодушных представителей бизнеса, государства и общественности. Участники форума расскажут о благотворительности, новых волонтерских программах, социальных сервисах, эффективных экологических решениях, спортивных движениях, и, конечно, в целом о социальной ответственности в трудные, непредсказуемые времена.

В период пандемии Оргкомитет принял решение о внесении специальной номинации "Неравнодушные. Поддержка и помощь" - для всех, кто не остался в стороне. Для тех, кто организовывал дополнительные места для лечения пациентов, предоставлял необходимые средства гигиены, организовывал волонтерскую помощь, для организаций, которые смогли сохранить рабочие места, зарплаты и усилить поддержку.