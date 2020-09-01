Президент назвал задачей государственной важности сохранение памяти

Сохранение памяти президент Владимир Путин считает задачей абсолютно государственной важности.

"Чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее", - заявил он, выступая перед школьниками на Всероссийском открытом уроке.

В современном мире, с сожалением обратил глава государства внимание, встречаются попытки переписать эту историю. Связано это с желанием создать сегодня условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны.

"Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот, - напомнил президент. - Кто-то забывает, что свыше 80 процентов техники и живой силы противника Красная Армия перемолола именно на восточном фронте. Кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин - это были советские войска".

- А мы этого с вами не должны забыть никогда, не забудем никогда, и не позволим никому это забыть, - наставлял Путин.