Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах

Президент России Владимир Путин пообещал подумать об организации киберспортивных соревнований в школах, подчеркнув при этом необходимость правильной организации таких мероприятий.

Глава государства в ходе Всероссийского открытого урока отметил, что некоторые взрослые опасаются, что ребенок подсядет на компьютерные игры, которые часто бывают и бесполезными. "Надо признать, что эти опасения не беспочвенные, такая опасность существует", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос нужно проработать со специалистами, с психологами, в том числе с детскими.

При этом президент обратил внимание на то, что в России киберспорт легализован, существует Федерация компьютерного спорта России, проводятся соревнования.

"Что касается соревнований, то пожалуйста - повторяю еще раз, они у нас уже организованы. Если речь идет об организации подобных соревнований в школах, давайте и над этим тоже подумаем", - отметил он, добавив, что лучше их не запрещать, а поставить этот процесс на "правильные рельсы".

Если процесс правильно организован, он является в высшей степени полезным, заметил Владимир Путин.

"Всячески постараюсь сделать так, чтобы и в школах, в средних школах, киберспорт был представлен наилучшим образом, чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных, российских, но и в международных соревнованиях", - сказал он.