Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне

Книги, фильмы и песни о войне настолько эмоциональны и проникновенны, что способны передать эти переживания и представителям нового поколения, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе Всероссийского открытого урока у него спросили, какие книги о войне он мог бы посоветовать. Глава государства ответил, что их очень много, и обратил внимание на произведения Василя Быкова и Александра Твардовского. "Твардовского стихи просто шикарные. Вы почитайте: "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…" Вы почитайте! Как это проникновенно", - сказал он.

По словам президента, это вызывает в том числе и восхищение теми, кто принимал участие во Второй мировой и Великой Отечественной войне, как они жертвовали собой.

Кроме того, Путин привел в пример и фильмы о войне - "А зори здесь тихие", "Они сражались за Родину".

"Здесь есть, о чем поговорить, что посмотреть, что почитать и что спеть. Песни о Великой Отечественной войне - они настолько проникновенные, так берут за душу, за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - сказал глава государства.