Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне

Книги, фильмы и песни о войне настолько эмоциональны и проникновенны, что способны передать эти переживания и представителям нового поколения, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе Всероссийского открытого урока у него спросили, какие книги о войне он мог бы посоветовать. Глава государства ответил, что их очень много, и обратил внимание на произведения Василя Быкова и Александра Твардовского. "Твардовского стихи просто шикарные. Вы почитайте: "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…" Вы почитайте! Как это проникновенно", - сказал он.
По словам президента, это вызывает в том числе и восхищение теми, кто принимал участие во Второй мировой и Великой Отечественной войне, как они жертвовали собой.
Кроме того, Путин привел в пример и фильмы о войне - "А зори здесь тихие", "Они сражались за Родину".
"Здесь есть, о чем поговорить, что посмотреть, что почитать и что спеть. Песни о Великой Отечественной войне - они настолько проникновенные, так берут за душу, за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - сказал глава государства.
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
Открытый онлайн-урок проводится для школьников старших классов всех образовательных организаций России и в этом году посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.
На связь с Президентом России вышли учащиеся школ Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.
Наряду со школьниками в онлайн-уроке примут участие курсанты довузовских учебных заведений Минобороны: Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.
Урок провели учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019" Виктория Скрипникова и телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.
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Я.Чурикова: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте!
Мы начинаем наш всероссийский открытый урок. Сегодня ваши педагоги - ну, как педагоги? - журналист и педагог - я, Яна Алексеевна, и Виктория Борисовна, о которой я бы хотела сказать особенно, поскольку Виктория Борисовна - лауреат конкурса "Учитель года - 2019". Уверена, что сейчас все, весь 9 "А", все Ваши ученики, которым Вы преподаете историю там, в далеком Камчатском крае, в селе Николаевка, тоже сейчас нас смотрят и передают Вам привет. Для меня честь вести сегодня этот открытый урок с Вами.
В.Скрипникова: Добрый день, Яна. Спасибо большое.
Сегодня у нас есть отличная возможность пообщаться всей страной, поделиться впечатлениями о летних каникулах и поговорить о будущем.
Конечно, мы не можем пройти мимо одной очень важной темы. Как вы знаете, этот год в России - Год памяти и славы. Мы празднуем 75 лет Великой победы. Чрезвычайно важно сохранить историческую память, ведь "помнить" значит "знать". Такое название мы и дали нашему сегодняшнему онлайн-уроку.
Я.Чурикова: "Помнить - значит знать" - это тема сегодняшнего онлайн-урока.
Хочется отметить: как же это здорово, что 1 сентября 2020 года мы наконец вышли из онлайна в офлайн, и сегодня ученики, как они и делали это обычно, встретили друг друга в своих школах, подарили цветы своим педагогам и наконец сели за парты. Я вас с этим поздравляю! Ура!
А сейчас вернемся к теме нашего отрытого урока. Внимание на экран.
(Демонстрируется видеоролик.)
В.Скрипникова: Сейчас мы находимся в центральной студии Национального исследовательского технологического университета МИСиС. И сегодня мы поговорим с вами об очень страшной теме, страшной истории XX века - Великой Отечественной войне. Войне, которая коснулась не только всего взрослого населения нашей страны, но и непосредственно затронула и ваших ровесников. Им было столько же лет, сколько вам.
Я.Чурикова: Как не сделать эту историю "бронзовой" и отстраненной, а сделать так, чтобы она сохранялась живой, жила в наших умах и, что самое важное, в наших сердцах? Проверим, что мы с вами помним, знаем и посмотрим, чем живут сегодня современные школьники.
В.Скрипникова: Сегодня с нами 12 регионов страны.
Я.Чурикова: Ребята, мы вас всех приветствуем. Надеемся, что сегодня со связью все будет хорошо. А также, дорогие друзья, приветствуйте нашего специального гостя. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Добрый день, Владимир Владимирович! Здравствуйте!
В.Путин: Добрый день Яна! Добрый день Виктория!
Добрый день всем, кто нас видит и слышит!
Я прежде всего от души поздравляю всех студентов, школьников, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года и, конечно, хочу искренне пожелать успехов. Кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог.
Безусловно, самые добрые слова - вашим родителям: мамам, папам, бабушкам, дедушкам - вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, переживают за вас, верят в вас.
1 сентября - это всегда праздник и особое, присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, размышлять вместе, мечтать о будущем. В этом году эти эмоции еще острее.
Думаю, что именно в этом году они острее, потому что в весенние месяцы все вы почувствовали, как сильно, во всяком случае, многие из вас, большинство, надеюсь, почувствовали, как вы сильно скучаете по школе, по обычным, а не только дистанционным урокам. Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе - к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех большое событие и большая радость.
Некоторые ограничения между тем все же останутся, хочу вам об этом сказать особо, хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами, я уже говорил: и ваши бабушки, и дедушки, и родители, - причем и в школе, и дома.
Дорогие друзья!
Вы растете, взрослеете, все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, которые оказывают влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И что очень важно, темпы этих изменений (в этом особенность сегодняшнего дня) - огромные, и они будут только возрастать, а мир и сейчас непростой, становится все более и более сложным. Наверное, никто сегодня со 100-процентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, с поздравления которым мы начали, какие навыки, специальности будут наиболее востребованными в 30-х годах нашего века.
Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой. Впрочем, так было, наверное, всегда, но, повторяю, темпы этих изменений нарастают. Но каким бы быстрым не был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми. И уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни.
Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважение к ней. Наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров. Наконец, наши традиции. И конечно, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками, со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали так же, как и вы сегодня, и созидали. Но и защищали все это. А все это и есть наше Отечество.
В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, Великой Победы. Вы совсем еще молодые и юные люди, но, уверен, для вас Великая Отечественная война, победа в ней - это не просто страницы в учебнике, а важная часть не только нашей общей истории, истории страны, но и семейной истории.
Это рассказы ваших бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках. Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды, во многих семьях это до сих пор сохраняется.
Самые близкие и любимые герои есть почти в каждой семье, и почти в каждом российском городе, селе, населенном пункте есть воинские мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться, отдать дань уважения тем, кто героически сражался за Родину.
Неотъемлемая составляющая нашего национального кода, то, без чего невозможно представить живущего в нашей стране человека, - это пронзительные книги о войне, стихи, авторами многих из которых были как раз фронтовики, фильмы о Великой Отечественной, берущие за живое, за сердце прямо, песни, которые всегда звучат по зову души, и, думаю, вам они тоже знакомы.
Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью, и чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы, не щадит никого.
На фронт или же в партизанские отряды уходили тогда почти ровесники сегодняшних старшеклассников. Многие из них просто приписывали себе несколько лет, чтобы скорее включиться в борьбу с врагом. Подростки, даже дети безо всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах, фабриках, потому что знали: кроме них и их матерей, к станку встать просто некому было. Часть своего заработка при этом работавшие в тылу подростки перечисляли на нужды оборонного производства, на нужды фронта. Именно так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь. Например, "Саратовский школьник", "Пермский пионер", "Комсомолец Татарии". В тылу, как и на фронте, люди проявляли настоящий героизм, и поэтому с этого года у нас существует почетное звание "Город трудовой доблести". Его уже удостоены 20 городов.
Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали Родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ: и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей. И этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт.
Мы с вами должны понимать, чувствовать, что происходит сегодня. Вы знаете, иногда может показаться, что вообще это уже не так важно, ведь это было так давно, 75 лет назад, это вообще никак не связано с сегодняшней жизнью, это даже, может быть, уже не интересно. Уверяю вас, это абсолютно не так. Почему? Потому что после Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня. И кому-то после окончания "холодной войны" (а после горячей Второй мировой, очень жестокой войны, к сожалению, началась и "холодная война" - противоборство между разными странами), кому-то показалось, что после "холодной войны" они оказались победителями, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. Поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле. Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, их, как известно (Виктория Борисовна как преподаватель истории знает) называют и называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня. Такие люди есть всегда, везде, были и будут. У них разные мотивы, сейчас не будем вдаваться в эти детали. Важно только понимать, что это очень актуально сегодня.
Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей, и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись.
А вы знаете, в чем дело? Дело в том, что ведь целью нацистов было не просто освобождение территории нашей страны, не порабощение народов России и тогда Советского Союза, как они это делали в Европе, а уничтожение народов Российской Федерации и народов других республик Советского Союза.
Ведь что предполагалось (и они это делали)? Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах, часть использована в качестве рабов на принудительных работах. А часть, которая не нужна была, по их понятиям, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь, практически на вымирание. Вот в чем была цель наших противников, наших врагов. Это совсем другая история, чем их цели при захвате территорий в Западной Европе. Если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну, и это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации. Вот цена и ценность победы, которую добыли наши с вами предки.
Я искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями, и в этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир.
Повторю: верю, что вам не придется пережить подобное никогда. Ведь тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон. Я уже говори про планы нацистов и их реальные действия, но и с другой стороны тоже. Скажем, бессмысленное в известной степени уничтожение - бомбардировка немецкого Дрездена, город был уничтожен тотально, без всякого военного смысла. То же самое можно сказать и об атомных бомбардировках японских городов Хиросимы и Нагасаки, где было применено ядерное оружие, атомное оружие против неядерного государства.
Я абсолютно убежден, что самоотверженность, любовь к родине, такое же честное стремление быть полезными своей стране есть и у сегодняшних поколений молодых людей, так же как это было у тех, кто завоевал нам победу, как есть возможности для того, чтобы эти лучшие качества проявить сегодня.
Молодые люди, практически ваши ровесники, вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны тогда, фактически набрасывались, жадно набрасывались на знания, на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное. Они понимали, какую ценность представляют собой знания, в том числе благодаря этому страна не только восстановила экономику, но и достигла, совершенно очевидно достигла лидирующих позиций в мире по самым разным направлениям.
Многие наши выдающиеся ученые, такие как нобелевские лауреаты Александр Прохоров, Николай Басов, например, в 20 с небольшим лет сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Совсем еще молодые исследователи, в их числе Игорь Курчатов, Анатолий Александров, ковали победу в тылу, решали насущные фронтовые задачи, закладывали основы будущего ракетно-ядерного щита нашего государства, чтобы на долгие годы вперед, до сегодняшнего дня обеспечить его безопасность. Сегодня именами наших выдающихся ученых, внесших свой вклад в победу и на фронте, и в тылу, и после этого продолжавших научные исследования, названо более 100 научно-исследовательских институтов.
Сейчас, сегодня ценность знаний также высока. Именно они становятся основным ресурсом развития той сферы, где идет международная глобальная конкуренция. Чем острее конкуренция за знания и между людьми, и между государствами, тем сложнее, но тем интереснее будет вам учиться, я в этом абсолютно уверен, не сомневаюсь, и тем больше зависит, кстати говоря, от вас самих, лично от вас. Перед вами сейчас открыты все пути, все ресурсы, резервы современного образования.
Хочу пожелать вам, чтобы вы при поддержке ваших наставников нашли, осознали в себе свои способности, которые, вне всякого сомнения, есть у каждого из вас, у каждого есть свои способности. Хочу пожелать вам, чтобы вы нашли свои сильные стороны, то, на чем потом вы уже сами, своими руками, своей головой построите успех своей дальнейшей жизни. Мы стремимся сделать все, чтобы у вас были для этого все возможности. Но, повторю, только от вас, от вашего трудолюбия, настойчивости зависит, чтобы эти возможности стали вашими будущими достижениями и в профессии, и в карьере, и в спорте, и в науке. А ваш успех - это, безусловно, я много раз уже об этом говорил, в конечном итоге успех всей нашей страны.
Хочу еще раз пожелать вам сохранить любопытство, желание получить ответы на тысячи, тысячи и тысячи вопросов "почему" и, конечно, сохранить отзывчивость, готовность прийти на помощь тем, кто в ней, действительно, нуждается.
Активное развитие волонтерского движения показывает, насколько это важно и нужно людям. Это важно было всегда, но сегодня особенно. Какие бы задачи ни ставила перед нами жизнь, уверен, вы их решите (перед нами и перед вами, разумеется) благодаря своему уму, трудолюбию, целеустремленности. И прошу вас не забывать: объединяя усилия, всегда можно добиться большего, особенно в современном мире, я тоже об этом уже неоднократно говорил, потому что коллективные усилия, очень важно уметь работать в коллективе, приносят наибольший результат, помогают преодолеть любые трудности, ответить всем вместе на самые непростые вызовы, с которыми сталкивается современный мир.
И пусть новый учебный год будет полон для вас новых открытий. Удачи вам. Мы все, я имею в виду взрослую часть населения страны, мы все верим в вас, убеждены в ваших успехах и рассчитываем на ваши успехи.
Спасибо.
Давайте перейдем к дискуссии, вопросам, ответам, к информации со стороны тех, кто участвует сегодня в нашей встрече, в нашем уроке.
Продолжение следует.
Источник: kremlin.ru