Путин: "Россия - не страна-бензоколонка"

Россия оказалась готова ответить на сложнейшие вызовы пандемии, что доказало, что она - не "страна-бензоколонка", а государство с ярко выраженными новыми технологическими возможностями. Об этом заявил президент на Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

"У нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы... быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии", - оценил Владимир Путин.

"То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось", - подчеркнул президент. - "Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня".