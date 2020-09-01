Путин: Система образования возвращается к привычной работе

Вся система образования РФ возвращается к привычной работе после пандемии коронавируса и это большое событие, но некоторые ограничения все же останутся, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства сегодня в режиме видеоконференции принимает участие во Всероссийском открытом уроке.

"Первое сентября - это всегда праздник и особое присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями", - отметил президент. Он подчеркнул, что в этом году эти эмоции еще острее из-за того, что большинству учащихся весной пришлось перейти на дистанционное обучение.

"Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе - звонкам и переменам, живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, с учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех - это большое событие и большая радость. Некоторые ограничения между тем все же останутся", - заметил глава государства.

Он призвал соблюдать эти ограничения. "Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами", - сказал Путин в ходе онлайн-выступления.