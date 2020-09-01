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01.09.2020 13:11
Рубрика: Власть

Путин: Совмещать учебу и работу возможно, но важен разумный баланс

Текст: Ксения Воронцова

Совмещать учебу и работу возможно, это пойдет на пользу, если найти разумный баланс, считает президент РФ Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Всегда у нас в стране - да и не только у нас в стране, во всем мире - совмещали учебу и трудовую деятельность. Это было везде, повторяю, и всегда. Вопрос возникает - вот в современных условиях, когда знаний требуется все больше и больше, не отвлекает ли работа от получения этих знаний. Думаю, что нет", - сказал глава государства в рамках Всероссийского открытого урока.

Обращаясь к школьнику, задавшему соответствующий вопрос, Путин обратил внимание на его слова о радости от результатов труда. Президент отметил, что это и является мотивацией к тому, чтобы получать больше знаний в своей сфере, чтобы сделать результаты работы качественнее.

"Я не вижу здесь никакого противоречия. Разумеется, все должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать. Поэтому если такой разумный баланс будет найден, то в конечном итоге это пойдет только на пользу", - заключил Владимир Путин.

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