Путин заявил об открытии детских лагерей до конца года

До конца года крупнейшие детские лагеря отдыха возобновят работу, рассчитывает президент.

Во время Всероссийского открытого урока глава государства отметил, что федеральные детские центры уже постепенно открываются. Так, например "Сириус" начал принимать детей из разных регионов.

"Так будет и в других крупных центрах, надеюсь, и в "Артеке" так будет, "Океане", в "Орленке"", - перечислил глава государства.

При этом, конечно же, следует соблюдать требования санитарных врачей. "Я надеюсь, что до конца этого года все-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах", - заключил Владимир Путин.