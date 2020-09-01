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01.09.2020 12:52
Рубрика: Власть

Путин заявил об открытии детских лагерей до конца года

Текст: Кира Латухина
До конца года крупнейшие детские лагеря отдыха возобновят работу, рассчитывает президент.

Во время Всероссийского открытого урока глава государства отметил, что федеральные детские центры уже постепенно открываются. Так, например "Сириус" начал принимать детей из разных регионов.

Фото: vk.com/stranageroev_ast
Какие необычные лагеря для детского отдыха открываются в России

"Так будет и в других крупных центрах, надеюсь, и в "Артеке" так будет, "Океане", в "Орленке"", - перечислил глава государства.

При этом, конечно же, следует соблюдать требования санитарных врачей. "Я надеюсь, что до конца этого года все-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах", - заключил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Отдых детей в летних лагерях

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