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01.09.2020 16:30
Рубрика: Общество

Физики разработали "пылесос" для Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Команда физиков под общим руководством ученых из Университета Колорадо в Боулдере (США) разработала устройство, которое может помочь решить проблему уборки пыли на Луне.

Фото: ESA/Hubble & NASA, W. Blair Ackn
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Исследование опубликовано в журнале Acta Astronautica, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Колорадо. Речь идет об уборке реголита, лунного поверхностного слоя грунта, на который в свое время жаловались американские астронавты. Данный материал считается очень липким, что может создать проблемы при колонизации Луны.

"Это действительно раздражает, - сказал Сюй Ван, научный сотрудник Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP), соавтор работы. - Лунная пыль прилипает ко всем поверхностям - скафандрам, солнечным батареям и шлемам. Она может повредить оборудование".

Физики разработали устройство, которое дает возможное решение проблемы. В нем используется электронный луч - прибор выпускает концентрированный и безопасный для человека поток отрицательно заряженных частиц с низкой энергией.

Инструмент команда испытала внутри вакуумной камеры. Эксперименты показали, что лунная пыль от удара луча просто улетает. По словам Вана, проблема объясняется тем, что лунная пыль совсем не похожа на земную. Она постоянно залита солнечным светом, который создает в этом материале электрический заряд. Последний и делает пыль очень липкой.

При этом лунная пыль является очень "рваной" и абразивной, словно осколки разбитого стекла. Но если ударить по такому слою потоком электронов, то его поверхность получит дополнительные отрицательные заряды. Если же поместить в промежутки между частицами пыли большое количество таких зарядов, то они сами начнут отталкивать друг друга - так же, как это делают магниты.

"Заряды становятся настолько большими, что отталкиваются друг от друга, а затем с поверхности вырывается пыль", - сказал Ван.

Эксперименты показали, что на "уборку" требуется всего несколько минут - этого времени достаточно, чтобы лунная пыль насытилась зарядами и вырвалась с поверхности. Новую технологию уже испытали на различных видах поверхности, в том числе на скафандрах. Оказалось, что метод пока позволяет очищать пыльные поверхности в среднем на 75-85 процентов.

Впрочем, исследователям еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем реальные колонизаторы Луны смогут использовать эту технологию для повседневной уборки. Но и первые результаты исследования предполагают, что электронно-лучевые "пылесосы" могут стать неотъемлемой частью лунных баз в не столь отдаленном будущем.

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