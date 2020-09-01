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01.09.2020 15:18
Рубрика: Экономика

Работники получат три месяца на требование моральной компенсации

Текст: Алексей Дуэль
Человеку, трудовые права которого были нарушены, теперь будет проще взыскать с работодателя компенсацию нанесенного ему морального вреда, сообщает пресс-служба Минтруда. Ведомство подготовило проект изменений в Трудовой кодекс, которыми эта процедура будет регламентирована.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Сейчас, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд, - объяснили в Минтруде. - Когда факт нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда, поскольку на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения".

Фото: iStock
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После того, как предложенные министерством поправки будут приняты, работник сможет заявлять о необходимости компенсировать ему моральный вред или вместе с иском о восстановлении трудовых прав, или в течение трех месяцев со дня вступления решения суда, признавшего его правоту, в законную силу.

При этом Минтруд напоминает, что подавать иск в суд о восстановлении нарушенных трудовых прав надо в течение трех месяцев со дня, когда о таком нарушении стало известно. По спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности.

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