Расизм остается одной из главных проблем США

Волна протестов охватила все слои американского общества, где осуждают дискриминацию афроамериканцев и политику двойных стандартов администрации США, а также другие негативные явления в стране. В митинге в Вашингтоне принял участие сын Мартина Лютера Кинга - Мартин Лютер Кинг III, который заявил, что вместо того, чтобы стать страной, о которой мечтал его отец, Соединенные Штаты оказались в страшном кошмаре.

Расизм в США всегда был и остается одной из главных проблем, которая стоит довольно остро даже после избрания на пост президента афроамериканца. Рабство в Северной Америке было узаконено в 1661 году. К концу 1861 года количество темнокожих невольников в США достигло примерно 4 млн человек. Хотя система апартеида для афроамериканцев была постепенно отменена, в США так и не решили расовую проблему.

С начала президентства Дональда Трампа количество так называемых "групп ненависти", в которые объединяются белые расисты, в США выросло на 55%. Такие данные содержатся в докладе "Ненависть и экстремизм" за 2019 год, выпущенном организацией Southern Poverty Law Center (SPLC). Расовая дискриминация в правоохранительных и судебных ведомствах страны стала более заметной. Одновременно с этим нарушаются основные права представителей этнических меньшинств страны.

Как показывает исследование ООН, вероятность помещения афроамериканца в тюрьму примерно в семь раз выше, чем у белого американца. Существенно не изменилась ситуация с чрезмерным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к афроамериканцам. При этом правоохранители редко привлекаются к уголовной ответственности за убийство гражданских, отмечается в исследовании.

Пандемия COVID-19 в США еще более усугубила существующее социальное неравенство, и создала новые проблемы, как для правительства, так и для общества. Повышается уровень преступности. Общество довольно сильно поляризовано, и политический раскол внутри общества только растет. Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром Pew Research, почти 80% населения Соединенных Штатов считает, что страна сейчас стала более разобщенной, чем до вспышки COVID-19.

Американские политики именуют себя защитниками прав человека, на деле же они далеки от соблюдения основных прав для каждого члена общества. Они игнорируют требования протестующих провести реформу системы правосудия и работы полиции. У них нет ни стремления, ни способности решать серьезную проблему расовой дискриминации в своей собственной стране.

Все это демонстрирует лицемерный характер "прав человека по-американски" и свидетельствует о том, что в США существует институциональный расизм и отсутствует равенство для всех людей.