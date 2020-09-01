Расизм остается одной из главных проблем США

Новости

В Подмосковье женщину убили в детском саду 12:13
Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме" 11:36
Минск определил участников реализации соглашения с РФ о взаимном признании виз 11:33
Держатели карт "Мир" смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой до конца года 11:30
Умерла одна из создателей "Сталкера" и "Соляриса" Нэлли Фомина 11:15
В Югре семь человек пострадали в ДТП с автобусом и КАМАЗом 11:14
Трансляции фестиваля "Край света" посмотрели более 700 тысяч человек 11:13
Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01
Евросоюз не согласился с решением Венгрии вновь закрыть границы 10:58
Столица Филиппин продлила рекордный по продолжительности карантин 10:54
В России по программе "Стимул" построили 32 образовательных учреждения 10:52
Apple случайно одобрила вредоносное ПО для компьютеров Mac 10:48
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
В Москве прошло заседание Антитеррористической комиссии 10:46
Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей 10:45
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32
ООН заинтересовалась ситуацией с водоснабжением Крыма 10:31
Крашенинников рассказал, где будет располагаться Госсовет 10:19
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:06
Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Россия получила первую заявку на плавающий танк "Спрут-СДМ1" 10:02
В Крыму нашли редкое захоронение греческого священника XVIII века 09:57
Забайкалье получит 200 миллионов рублей на пожарную безопасность 09:56
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 11:56

Расизм остается одной из главных проблем США

В США продолжаются протесты против расовой дискриминации. В минувшую пятницу в Вашингтоне тысячи людей двинулись к мемориалу Линкольна с требованием покончить с расизмом и ненавистью, социальным неравенством и жестокостью полиции. Тем временем президент страны Дональд Трамп заявил, что прекратить насилие в американских городах можно только при помощи силы, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Волна протестов охватила все слои американского общества, где осуждают дискриминацию афроамериканцев и политику двойных стандартов администрации США, а также другие негативные явления в стране. В митинге в Вашингтоне принял участие сын Мартина Лютера Кинга - Мартин Лютер Кинг III, который заявил, что вместо того, чтобы стать страной, о которой мечтал его отец, Соединенные Штаты оказались в страшном кошмаре.

Расизм в США всегда был и остается одной из главных проблем, которая стоит довольно остро даже после избрания на пост президента афроамериканца. Рабство в Северной Америке было узаконено в 1661 году. К концу 1861 года количество темнокожих невольников в США достигло примерно 4 млн человек. Хотя система апартеида для афроамериканцев была постепенно отменена, в США так и не решили расовую проблему.

С начала президентства Дональда Трампа количество так называемых "групп ненависти", в которые объединяются белые расисты, в США выросло на 55%. Такие данные содержатся в докладе "Ненависть и экстремизм" за 2019 год, выпущенном организацией Southern Poverty Law Center (SPLC). Расовая дискриминация в правоохранительных и судебных ведомствах страны стала более заметной. Одновременно с этим нарушаются основные права представителей этнических меньшинств страны.

Как показывает исследование ООН, вероятность помещения афроамериканца в тюрьму примерно в семь раз выше, чем у белого американца. Существенно не изменилась ситуация с чрезмерным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к афроамериканцам. При этом правоохранители редко привлекаются к уголовной ответственности за убийство гражданских, отмечается в исследовании.

Пандемия COVID-19 в США еще более усугубила существующее социальное неравенство, и создала новые проблемы, как для правительства, так и для общества. Повышается уровень преступности. Общество довольно сильно поляризовано, и политический раскол внутри общества только растет. Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром Pew Research, почти 80% населения Соединенных Штатов считает, что страна сейчас стала более разобщенной, чем до вспышки COVID-19.

Американские политики именуют себя защитниками прав человека, на деле же они далеки от соблюдения основных прав для каждого члена общества. Они игнорируют требования протестующих провести реформу системы правосудия и работы полиции. У них нет ни стремления, ни способности решать серьезную проблему расовой дискриминации в своей собственной стране.

Все это демонстрирует лицемерный характер "прав человека по-американски" и свидетельствует о том, что в США существует институциональный расизм и отсутствует равенство для всех людей.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей
Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России