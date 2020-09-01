"Святой Грааль" найден при раскопках римского форта Виндоланда

В Великобритании сотрудники Музея Виндоланда при проведении изыскательских работ в одноименном древнеримском форте обнаружили редкую свинцовую чашу с религиозной иконографией, аналогов которой в Западной Европе нет.

Как сообщает The Guardian, чаша V века была обнаружена в Нортумберленде - исторической местности, где расположен форт Виндоланда. Последний входил в состав мощной оборонительной линии, известной как Вал Адриана.

В Виндоланде было обнаружено множество уникальных артефактов. Например, в этом году там была найдена игрушечная мышь. Теперь список уникальных находок пополнил своего рода "Святой Грааль". Дело в том, что найденная чаша украшена сложным массивом выцарапанных с обеих сторон изображений. Здесь имеются христианские кресты, маленькие ангелы, фигура священника с посохом в руке, а также изображения рыб, китов и кораблей с детально прорисованной оснасткой.

Сообщается, что данный артефакт не имеет аналогов в Западной Европе, по крайней мере, среди предметов периода, которым его датировали. Кроме того, это первый найденный в Британии образец столь раннего "христианского граффити" на археологическом предмете.

Установлено, что чаша была изготовлена из свинца. В настоящий момент она разломана на 14 фрагментов. Кстати, ее нашли недалеко от Вала Адриана, где также был обнаружен фундамент большой церкви V или VI века.

"Обнаружение церковного фундамента внутри римского каменного форта - это уже достаточно значительное открытие, - говорит доктор Эндрю Бирли, руководитель раскопок в Виндоланде. - Но обнаружение сосуда, покрытого как внутри, так и снаружи христианской иконографией, - это нечто невероятное".

К слову, первый из 14-ти фрагментов чаши был обнаружен еще в прошлом году волонтером из Австралии. Но только в этом году удалось найти все фрагменты. Известно, что средневековые жители наносили христианские знаки и символы на стены зданий. Теперь ученые получили доказательства того, что такие знаки наносили и на предметы.

Кстати, на каждом фрагменте чаши, которая изначально была размером с современную миску, обнаружены и слегка вытравленные изображения. Их еще предстоит восстановить. Также найдены латинские и греческие буквы, не исключено, что на чаше была выгравирована какая-то надпись. Ее тоже еще предстоит расшифровать.

Форт Виндоланда был построен римлянами еще до того, как император Адриан в 122 году нашей эры начал сооружать свой 117-километровый оборонительный барьер, предназначенный для защиты северо-западной границы от набегов местных племен. Это была важная база, которую неоднократно сносили и перестраивали.

Раскопки там ведутся с 1930-х годов. В форте были найдены казармы, многочисленные личные вещи и оружие, а также знаменитые письменные таблички, дающие представление о повседневной жизни в Виндоланде.

"Это открытие помогает нам понять, как Виндоланда и ее община выжили после падения Рима и, тем не менее, остались связаны с духовным преемником в форме христианства, которое во многих отношениях было столь же широко распространенным, как и то, что было раньше, - считает доктор Бирли. - Что действительно важно в этой чаше, так это то, что это определенно христианский артефакт. Он поможет нам переоценить другие здания на Валу Адриана того же периода, которые имеют схожие с найденной церковью черты, но не имеют сохранившихся артефактов".

С кратким отчетом об открытии можно также ознакомиться на сайте исследовательского проекта Vindolanda Charitable Trust.