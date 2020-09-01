Распорядиться маткапиталом повторно можно будет без суда

Граждане смогут без суда повторно использовать непотраченные и возвращенные в Пенсионный фонд средства материнского капитала, которые ранее были направлены на улучшение жилищных условий. Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

Чаще всего маткапитал возвращается после расторжения договора долевого строительства: например, в случае одностороннего отказа граждан от участия в нём, если компания-застройщик превысила сроки сдачи дома. В такой ситуации средства сертификата со счетов эскроу снова поступают в Пенсионный фонд. И сейчас граждане вынуждены ждать решения суда, чтобы распорядиться ими повторно. Согласно же проекту постановления, средства должны будут подлежать учету и отражаться в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, поэтому в любой момент маткапитал можно будет направить на другие цели или вновь на покупку квартиры.

По данным Пенсионного фонда, почти в 60% случаях маткапитал используется именно на улучшение жилищных условий.