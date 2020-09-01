Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

Разведывательный самолет ВМС США E-2 Hawkeye потерпел крушение у берегов американского штата Вирджиния. Информацию подтвердили в пресс-службе военного флота страны.

"Инцидент произошел во время тренировочных полетов. Самолет упал близ острова Уоллопс. Всем четырем членам экипажа удалось спастись. Никто из них серьезно не пострадал", - цитирует ТАСС официального представителя ВМС США Патрика Гордона.

Причины случившегося предстоит выяснить экспертам. Расследование уже началось. E-2C Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.