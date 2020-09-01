Артисты, спортсмены, благотворители, работники музеев и парков записали видеопоздравления к 873-летию столицы

День города в этом году Москва отмечает 5 и 6 сентября. Он пройдет более чем на 40 площадках. Москвичи смогут побывать на бесплатных лекциях и концертах, принять участие в спортивных тренировках, художественных, научных и кулинарных мастер-классах. Словом, поздравить Москву активно и творчески! А многие начали делать это уже сейчас: деятели культуры и искусства, спортсмены и предприниматели записали видео, в которых рассказывают, что значит для них столица, почему она для них особенный город и от всей души поздравляют Москву и москвичей.

Сделать видеооткрытки в подарок Москве решили люди самых разных профессий.

Директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина напомнила, что музеев в Москве даже больше, чем дней в году, а правительство города создает все условия для их развития.

"Мы любим тебя, наш космический город!" - признался экскурсовод Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Денис Романенко. Он объяснил, что в Москве много предприятий, двигающих мировую космонавтику к новым рубежам. И пригласил всех приходить в свой музей, легендарный павильон "Космос", чтобы убедиться в этом.

Столицу поздравили директор Московского зоопарка, экскурсовод Государственной Третьяковской галереи, директор и сотрудники Парка Горького, директор Дома Книги на ВДНХ.

"По-моему, нам всем очень повезло с Москвой, - сказал директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм. - Я считаю, что ни один город в мире не развивается так динамично, как Москва в последние десятилетия".

Мастер спорта Анастасия Гребенкина с удовольствием отметила, что фигурное катание в Москве для многих стало образом жизни: "Тысячи москвичей выходят зимой в парки на катки, радуются, катаются, и как фигуристка я этому безмерно рада!"

Чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов рассказал об отличных условиях для продвижения спорта в столице: "Сейчас в Москве очень развита инфраструктура.Очень много скейт-парков, мест, где можно покататься. Давайте прогрессировать со мной, ребята, потому что Москва все сделала для этого!"

Поздравления Москве записали видные деятели искусств: артисты Театра "Геликон-опера" во главе с художественным руководителем Дмитрием Бертманом, артисты Большого театра, Электротеатра "Станиславский", "Современника", Московского театра "Школа современной пьесы", Театра Наций, Театра Олега Табакова и Московского театра мюзикла,а также актриса театра и кино Алиса Гребенщикова и художественный руководитель Арт-платформы Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев.

Народный артист России, премьер Большого театра Николай Цискаридзе сказал: "Для меня, не москвича, который выбрал этот город сознательно, он - любимый. Несмотря на то, что у меня было очень много возможностей куда-либо уехать, я не представляю свою жизнь без Москвы". И призвал всех, кто живет в столице, ценить наш город: "Желаю, чтобы мы все гордились им, потому что это один из самых красивых и лучших городов на Земле!"

Фермеры, бизнесмены и повара тоже поделились впечатлениями о Москве. Среди них - фермер-сыровар Олег Сирота, глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Бурков, шеф-повар ресторана "White Rabbit" в Москве Владимир Мухин. Анастасия Лапина, владелица Edinorog Cafe&Shop в фудмолле "Депо", призналась, что особенно любит набережные: "Там можно пройтись с друзьями, покататься на велосипедах, погулять с детьми!" А затем обратилась непосредственно к Москве: "Спасибо тебе за то, что ты такая красивая и дружелюбная! Процветай и будь такой же замечательной, а мы будем тебе в этом помогать - поддерживать, любить и оберегать!"

Свои добрые пожелания Москве и москвичам в видеоформате передали и известные общественные деятели: президент благотворительного фонда "Спешите делать добро" Оксана Федорова и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова.

Приглашаем присоединиться к поздравлениям и прогуляться по красочным площадкам празднования Дня города 5 и 6 сентября!