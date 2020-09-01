Более 1,5 млн школьников пошли в школы в Москве

В Москве более 1,5 млн школьников пошли в школы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что учебный год в столице начался для 1 миллиона 575 тысяч школьников, дошкольников и студентов колледжей. В первый класс, по предварительным данным, пошли 113 тысяч детей. Дошкольные группы будут посещать около 435 тысяч малышей.

- Все 537 школ столицы с 1 сентября приступили к работе в очном режиме. В первый класс у нас пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности для здоровья детей и взрослых. В каждой школе созданы условия, чтобы ученики из разных параллелей минимально пересекались между собой, - добавила Ракова.

Для сокращения пересечения детей из разных параллелей в школах введен гибкий график начала и окончания занятий. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов, чтобы сопровождающие их родители могли успеть на работу.

За каждым классом закреплен кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например, физика, химия, технология или физкультура. Учителя будут сами приходить к ребятам. Поскольку уроки будут начинаться у разных классов в разное время, то и перемены, и время завтраков и обедов тоже будет у каждого свое.

Учебный год в школах начался с учетом дополнительных мер безопасности. Во всех образовательных учреждениях города провели генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, которая будет проходить регулярно. Для обеззараживания воздуха в школах установили безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа, в помещениях есть дозаторы с антисептиком, на входе и в течение учебного дня будет проводиться обязательная термометрия. Также сделан необходимый запас медицинских масок.

Все учителя и сотрудники столичных учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний в обязательном порядке к началу учебного года прошли бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Всего тестированием было охвачено более 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе.