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Рубрика: Общество

Осень. Привью

Пора на прививку: ее можно сделать в поликлинике, МФЦ и по дороге на работу или учебу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
В Москве стартовала масштабная вакцинация против гриппа. В этом году, говорят врачи, сделать прививку особенно важно - коронавирусная инфекция все еще где-то рядом, а в сочетании с гриппом это может осложнить заболевание. Столичные власти позаботились о том, чтобы москвичам было удобно выбрать и время, и место вакцинации.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Вирусное комбо

Бесплатную защиту от вируса можно получить почти в 450 местах - в детских и взрослых поликлиниках, а еще в мобильных пунктах - по пути на работу или учебу. Конечно, грипп атаковать начнет не сразу, но лучше не затягивать с уколом. Все-таки коронавирус еще не ушел из города и неизвестно, как он поведет себя в период роста сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. Не исключено подхватить сразу две заразы, которые в сочетании еще не изучены. "Вирусологи, иммунологи и эпидемиологи считают, что две такие тяжелые инфекции при взаимодействии могут продемонстрировать серьезные проблемы", - рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа

Грипп - коварное заболевание. Развивается стремительно, а симптомы схожи с обычной простудой. Его опасность - в осложнениях, которые он может давать на сердце, почки, вызвать пневмонию и менингит. Как правило, москвичи начинают задумываться о вакцинации, когда всплеск заболевания уже произошел, а это примерно к концу осени. Но прививку лучше сделать минимум за две недели до начала эпидемии. К тому же на подходе вакцина от коронавируса. Препарат уже зарегистрирован, и на mos.ru любой москвич может оставить заявку на участие в его клинических испытаниях. Но очень важно иметь в виду: интервал между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен составлять не меньше месяца. То есть, если не затягивать с прививкой от гриппа, к приходу вакцины от коронавируса уже появятся антитела от гриппа. "Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку", - напомнил Алексей Хрипун. И добавил, что за прошлый год из 7 миллионов вакцинированных жителей столицы не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Все на прививку

Фото: iStock
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом будут болеть реже

Первыми в прививочный кабинет идут пенсионеры и мамы с детьми - те, кто находится в группе риска. Пенсионеры точно знают, что сопутствующие заболевания - диабет или гипертония - лишь усугубят течение болезни. Как и любая другая хроническая болезнь - заболевания почек, легких, печени и прочие. Поэтому их наличие - показание к вакцинации, как и беременность. Прививаться или нет - дело, конечно, добровольное. Часто можно услышать: "Ой, я однажды сделала прививку - и так болела! Никогда больше не буду делать!" Но есть официальная статистика. И вот что она говорит: с 2011 года доля москвичей, которые делают прививки против гриппа, увеличилась с 22 до 59 процентов. Благодаря этому заболеваемость гриппом снизилась в 23 раза! В этом году департамент здравоохранения планирует вакцинировать не менее 60 процентов населения.

Москвичи сами выбирают, где им лучше сделать прививку. Нет времени дойти до поликлиники? По пути на работу можно зайти в мобильный пункт вакцинации. Из документов нужны только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Бесплатных вакцин хватит на всех - сейчас на складах Москвы уже более миллиона доз отечественного препарата "Совигрипп" и "Гриппол+". Препараты одинаково эффективные. Что касается побочных последствий, то они зафиксированы лишь в трех процентах случаев, причем подавляющее большинство - это местные покраснения и небольшое повышение температуры.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ангелина Жукова
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

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