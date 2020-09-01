Столичный рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного коронавирусом. Количество обращений от безработных в службу занятости сократилось почти в 20 раз, а число вакансий стремительно растет. Временные выплаты для тех, кто из-за пандемии потерял работу или не мог устроиться, оказались очень кстати в самое тяжелое время. С сентября некоторые выплаты по безработице меняются.

Москвичи, потерявшие работу из-за эпидемии коронавируса, по-прежнему могут претендовать на повышенную городскую выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. До 1 октября эти деньги могут получить москвичи, которые остались без средств к существованию и обратились в службу занятости после 1 марта. Им автоматически полагается федеральное пособие - 12 130 рублей. Из городского бюджета к этой сумме выплачивается 1450 рублей компенсации на транспорт и 850 рублей матпомощи. Плюс региональная компенсация - 5070 рублей. Общая сумма - 19 500 рублей.

Те же, кто стоял на учете в службе занятости еще до пандемии и получал минимальное пособие, теперь будут получать не 4,5 тысячи рублей, назначенные с мая по август, как мера поддержки, а 1,5 тысячи, как и прежде. Минималка в 4,5 тысячи рублей сохранится до 1 октября только у тех, кто стоял на учете в центре занятости и утратил после 1 марта право на получение пособия по безработице из-за окончания периода выплат. К примеру, тем, кто встал на учет в центр занятости 26 мая и получил пособие в 4,5 тысячи рублей с 26 мая по 25 августа, выплата автоматически продлилась до 1 октября. Если же безработным человека признали, скажем, 15 июля, до 31 августа он будет получать минимальное пособие по безработице 4,5 тысячи, а с 1 сентября по 14 октября - уже 1,5 тысячи рублей. "Социальная выплата по безработице складывается так: 4500 рублей - это федеральное пособие. 1450 рублей - компенсация расходов на транспорт и 850 рублей - доплата к пособию по безработице - из городского бюджета. Общая сумма - 6800 рублей, которая теперь вернется к докризисным 3800", - подсчитал директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. Все назначенные социальные выплаты можно увидеть в личном кабинете на mos.ru или czn.mos.ru. В случае несогласия с суммой можно обратиться в центр занятости.

Отменяется с сентября и дополнительная выплата к пособию в размере трех тысяч рублей, начисляемых безработным москвичам на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Москвичи, оставшиеся без работы, могут претендовать на повышенную городскую выплату

"Мы возвращаемся к помощи докризисного периода. За пособием сейчас обращаются 500-800 человек в день и это в десятки раз меньше, чем в пандемию, когда приходили по 10 тысяч, - рассказал Роман Шкут. - Больше половины стоящих на учете хотят найти работу и мы помогаем им в этом. Рынок труда оживает - компании возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места. В период пандемии в нашем банке было не больше 40 тысяч предложений работы, а сейчас уже порядка 100 тысяч вакансий".