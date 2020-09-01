Новости

В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 01.09.2020
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 01.09.2020
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 01.09.2020
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 01.09.2020
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 01.09.2020
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 01.09.2020
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 23:42
Рубрика: Экономика

Выход с карантина

Безработным уменьшат пособие, но зато предложат работу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Столичный рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного коронавирусом. Количество обращений от безработных в службу занятости сократилось почти в 20 раз, а число вакансий стремительно растет. Временные выплаты для тех, кто из-за пандемии потерял работу или не мог устроиться, оказались очень кстати в самое тяжелое время. С сентября некоторые выплаты по безработице меняются.

Москвичи, потерявшие работу из-за эпидемии коронавируса, по-прежнему могут претендовать на повышенную городскую выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. До 1 октября эти деньги могут получить москвичи, которые остались без средств к существованию и обратились в службу занятости после 1 марта. Им автоматически полагается федеральное пособие - 12 130 рублей. Из городского бюджета к этой сумме выплачивается 1450 рублей компенсации на транспорт и 850 рублей матпомощи. Плюс региональная компенсация - 5070 рублей. Общая сумма - 19 500 рублей.

Службы занятости начнут искать вакансии для безработных по всей стране

Те же, кто стоял на учете в службе занятости еще до пандемии и получал минимальное пособие, теперь будут получать не 4,5 тысячи рублей, назначенные с мая по август, как мера поддержки, а 1,5 тысячи, как и прежде. Минималка в 4,5 тысячи рублей сохранится до 1 октября только у тех, кто стоял на учете в центре занятости и утратил после 1 марта право на получение пособия по безработице из-за окончания периода выплат. К примеру, тем, кто встал на учет в центр занятости 26 мая и получил пособие в 4,5 тысячи рублей с 26 мая по 25 августа, выплата автоматически продлилась до 1 октября. Если же безработным человека признали, скажем, 15 июля, до 31 августа он будет получать минимальное пособие по безработице 4,5 тысячи, а с 1 сентября по 14 октября - уже 1,5 тысячи рублей. "Социальная выплата по безработице складывается так: 4500 рублей - это федеральное пособие. 1450 рублей - компенсация расходов на транспорт и 850 рублей - доплата к пособию по безработице - из городского бюджета. Общая сумма - 6800 рублей, которая теперь вернется к докризисным 3800", - подсчитал директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. Все назначенные социальные выплаты можно увидеть в личном кабинете на mos.ru или czn.mos.ru. В случае несогласия с суммой можно обратиться в центр занятости.

Отменяется с сентября и дополнительная выплата к пособию в размере трех тысяч рублей, начисляемых безработным москвичам на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Москвичи, оставшиеся без работы, могут претендовать на повышенную городскую выплату

"Мы возвращаемся к помощи докризисного периода. За пособием сейчас обращаются 500-800 человек в день и это в десятки раз меньше, чем в пандемию, когда приходили по 10 тысяч, - рассказал Роман Шкут. - Больше половины стоящих на учете хотят найти работу и мы помогаем им в этом. Рынок труда оживает - компании возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места. В период пандемии в нашем банке было не больше 40 тысяч предложений работы, а сейчас уже порядка 100 тысяч вакансий".

В регионах Экономика Работа Занятость Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пособия по безработице

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре