Калужские власти поздравили первоклассников

1 сентября Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил среднюю школу №3 и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний. В связи с предписаниями Роспотребнадзора, линейка проводилась только для первоклассников.

В новом учебном году в школе № 3 набрано три первых класса, обновился и педагогический состав - в школу пришли молодые учителя.

В адрес первоклассников, родителей и педагогов прозвучало много поздравлений и напутствий.

"Это особенный день и для первоклассников, которые только начинают школьный марафон, и для будущих выпускников, которым предстоят экзаменационные испытания и выбор профессии, - подчеркнул Александр Иванов. - Городские власти приложили много усилий для того, чтобы дети обучались в комфортных условиях. В школе № 3, также как и в школах № 9 и № 14 в этом году проведен капитальный ремонт, образовательные учреждения обновились и внутри и снаружи. Также радует, что в калужские школы приходят работать молодые педагоги, закончившие высшие учебные заведения и вернувшиеся работать на благо родного города".

В новом учебном году порог калужских школ переступят почти сорок тысяч учеников, в том числе 4500 первоклассников.