Ко Дню города Москву украсят флагами и декоративными конструкциями

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

- Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город, - отметил Петр Бирюков. - Так, флаги с символикой праздника украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты.

Заммэра подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 873 - именно столько лет исполняется в этом году столице.

Всего установят около трех тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками

По его словам, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки декораций с тактильным взаимодействием. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.

"Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен, - пояснил Петр Бирюков. - Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города".

Заместитель мэра столицы сообщил, что архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в парке Горького установят светящиеся цветы и шары. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек.