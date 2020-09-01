Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе

На юге города в ДТП попали несколько грузовиков и легковушка. Одного из пострадавших пришлось разблокировать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, на Варшавском шоссе, 167 Б произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей. Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по вызову на специальном автомобиле. На месте происшествия выяснилось, что один из пострадавших оказался зажат в поврежденной машине и нуждается в срочной помощи.

Спасатели Московского авиацентра совместно со специалистами из 215 отряда Пожарно-спасательного центра деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля, оказали ему первую помощь и передали врачам.