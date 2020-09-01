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01.09.2020 20:28
Рубрика: Общество

Багажный полк

Кто в столице поможет с поклажей в метро, на вокзале и в аэропорту
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Путешествовать с тяжелыми вещами, с коляской и без машины в Москве легко! Транспортные предприятия открывают все новые сервисы сопровождения: вам помогут и донести багаж до вашего места, и как можно скорее пройти досмотр. Для этого необязательно обладать VIP-статусом: легко найти и бесплатные сервисы во многих популярных транспортных терминалах.
Сопровождение по метро могут заказать и инвалиды, и родители с колясками. Помощь бесплатна. Фото: Константин Завражин/РГ Сопровождение по метро могут заказать и инвалиды, и родители с колясками. Помощь бесплатна. Фото: Константин Завражин/РГ
Сопровождение по метро могут заказать и инвалиды, и родители с колясками. Помощь бесплатна. Фото: Константин Завражин/РГ

Метро

Одна из самых надежных и, главное, бесплатных служб сопровождения работает в столичной подземке. "Наши инспекторы помогают людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым, многодетным, родителям с детьми до 7 лет, организованным детским группам", - рассказала "РГ" замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Тестировать эту услугу автору этих строк приходилось несколько раз во время поездок с ребенком. Провезти через турникеты коляску с ребенком и тяжелую сумку одновременно - задача для эквилибриста. Конечно, дежурные на станциях, как правило, следят, чтобы турникеты не захлопнулись в ненужный момент. Но все равно помощь здесь лишней не бывает.

Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок

Сотрудников ЦОМП - Центра обеспечения мобильности пассажиров - дочка даже в двухлетнем возрасте узнавала метров за 150 до входа в вестибюль по их спецодежде и рюкзакам. Когда оставляешь заявку на mosmetro.ru, всегда указываешь, где тебя нужно встретить. Чаще всего как раз у входа: там потребуется помощь, чтобы спустить коляску по пандусу. Или просто пронести по ступенькам. И "дяди", надо отметить, ни разу не опаздывали, ловко подхватывали коляску и в несколько секунд спускали ее прямо в переход и входу на станцию. Перед входом в вагон наши сопровождающие следили, чтоб никто не толкался, да люди и сами инстинктивно расступались при виде человека в форме.

"Инспекторы сопровождают пассажиров по всему маршруту, - добавляет замначальника метро. - Ведут до объектов соцсферы, станций электричек и автобусных остановок". Благодаря таким проводникам люди вне зависимости от физического состояния могут комфортно и спокойно посетить, например, Третьяковскую галерею и музей имени Пушкина - с ними метро заключило соглашения. "Сегодня в нашем центре трудятся 380 инспекторов, - говорит Юлия Темникова. - Соискатели должны иметь образование не ниже среднего профессионального (социальный или медицинский работник, психолог, педагог) и иметь опыт соответствующей работы". С начала этого года сопровождение ЦОМП по метро заказали более 20 тысяч пассажиров.

Свой центр мобильности пассажиров есть и на железной дороге. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Железная дорога

Такой же Центр обеспечения мобильности работает и в РЖД, обратиться туда можно по телефону: 8 (800) 775-00-00. Оставлять заявки на сопровождение там могут инвалиды I и II групп, в том числе дети с ограниченными возможностями. Этим категориям пассажиров помогут доставить багаж до вагона бесплатно. Для остальных проезжающих постепенно создаются платные сервисы. В частности, услугу личного сопровождения запустили для пассажиров поездов "Сапсан". Как сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, за отдельную плату проезжающим помогут донести багаж и позволят пройти к составу по "зеленому коридору".

В Домодедово бесплатное сопровождение положено многодетным

Этот совместный проект дирекций вокзалов и скоростного сообщения РЖД уже действует на Ленинградском вокзале столицы и Московском вокзале Санкт-Петербурга. Заказать услугу можно по телефону Единого центра заявок: 8-800-775-69-29 или у администраторов бизнес-залов. Там же можете уточнить стоимость. Оставить заявку можно не позднее чем за час до отправления или прибытия поезда. Предусмотрены разные тарифы. У вас уточнят время прибытия на вокзал и встретят у входа. Персональный сопровождающий поможет перенести багаж. После досмотра на входе на сумки закрепят специальную бирку. И уже перед посадкой проходить досмотр второй раз не придется. Поклажу донесут прямо до вашего места в поезде. Ожидание в зале бизнес-класса для пассажиров без карт лояльности и премиального статуса возможно только за дополнительную плату. Бесплатно провести в бизнес-зал можно также ребенка до 2 лет. Первые пассажиры уже воспользовались услугой и оставили свои отзывы. Теперь в РЖД рассматривают возможность организовать трансферы к пассажирским терминалам и распространить сервис персонального сопровождения на все крупные вокзалы страны.

Аэроэкспресс и аэропорт

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В "Аэроэкспрессе" можно заказать "Персонального помощника". Оформить услугу можно на стойках компании и по "горячей линии": 8-800-700-33-77. По заявке пассажира встречают в терминале, помогают купить билет, сесть в вагон и разложить багаж. Этой бесплатной услугой смогут воспользоваться не только инвалиды, но и все пожилые люди, беременные, пассажиры с детьми. На аэровокзалах есть службы обеспечения мобильности. Но есть и сервисы, за которые можно заплатить дополнительно, но при этом сэкономить нервы. Например, Домодедово запустил услугу сопровождения, которая актуальна для путешествующих с детьми, пенсионеров и всех тех, кто впервые куда-то летит. Требуется только вовремя приехать в аэропорт - за 1,5-2 часа до вылета. Далее проходите к зоне Meeting point и там вас как VIP-гостя встретят с табличкой. В сопровождении аэропортового гида вы спокойно пройдете и регистрацию, и досмотр, и все предполетные формальности. Помощник будет провожать до выхода на посадку. Услуга обойдется в 28 долларов (по сегодняшнему курсу - 2100 руб., дети до 2 лет обслуживаются бесплатно). Бесплатно могут воспользоваться сопровождением пассажиры, сопровождающие четырех и более детей, вылетающих одним рейсом.

Конкретно

Полезные телефоны

  • Центры обеспечения мобильности:
  • Аэроэкспресс - 8-800-700-33-77
  • Метро - 8(495) 622-73-41; 8-800-250-73-41
  • РЖД - 8-800-775-00-00
  • Домодедово - 8(495) 933-66-66
  • Шереметьево - 8(495) 578-65-65
  • Внуково - 8 (495) 436-61-89
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