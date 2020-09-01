Лучшие фото со Дня знаний увидит вся страна

1 сентября по всей стране проходит фоточеллендж "Наконец-то не онлайн". Его в честь Дня знаний и возвращения в родные классы после "дистанционки" организовало Российское движение школьников (РДШ).

- В этом году 1 сентября школьники, педагоги и родители ждали как праздника. Два с лишним месяца дистанта были серьезным испытанием: хотелось выйти из Zoom и войти в класс к любимым друзьям и педагогам "как положено", - рассказали "РГ" в Российском движении школьников. - Чтобы этот долгожданный и радостный момент стал событием для всей страны, мы предложили детям сделать фотографии со Дня знаний и выложить их вместе с небольшой историей о том, как они провели этот день.

Фотографии можно выкладывать в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram с хештегами #НаконецТоНеОнлайн #РДШ #ДеньЗнанийРДШ. Уже утром 1 сентября более сотни школьников со всей России запечатлели первый день нового учебного года и поделились своими эмоциями. Авторы 10 лучших фотографий, самых интересных и популярных постов, смогут увидеть себя и своих друзей на медиафасадах в 11 городах страны.

Плакаты с фотографиями школьников уже появляются в Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Химках, Перми, Самаре, Тюмени, Челябинске. Больше всего медиафасадов появится в Москве. Фотографии школьников украсят сразу 6 улиц столицы.

Справка "РГ"

Общероссийская организация "Российское движение школьников" создана указом Президента РФ 29 октября 2015 года. Сегодня РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов по направлениям: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект "Образование".