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01.09.2020 00:00
Рубрика: Общество

Не время болеть

Москвичей начали бесплатно прививать от гриппа
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8248)
1 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать почти в 450 местах - в детских и взрослых поликлиниках, в мобильных пунктах - по пути на работу или учебу. Почему важно не затягивать с прививкой от сезонных заболеваний, рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Сделать прививку можно и в поликлиниках, и в мобильных пунктах у метро. Фото: Александр Корольков/ РГ Сделать прививку можно и в поликлиниках, и в мобильных пунктах у метро. Фото: Александр Корольков/ РГ
Сделать прививку можно и в поликлиниках, и в мобильных пунктах у метро. Фото: Александр Корольков/ РГ

Осенняя вакцинация в Москве проходит ежегодно. С 2011 года доля москвичей, которые проходят вакцинацию, увеличилась с 22 до 59 процентов. Благодаря этому заболеваемость гриппом в городе снизилась в 23 раза. В этом году вакцинация особенно важна, так как коронавирус еще не ушел из города, и неизвестно, как он поведет себя в период роста сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. Не исключено и наложение двух инфекций, которые в сочетании друг с другом еще не изучены. "Коронавирус пришел в столицу весной, когда сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом спала, а сейчас, при остаточных явлениях эпидемии, нужно быть готовыми к осеннему подъему сезонной заболеваемости. Вирусологи, иммунологи и эпидемиологи считают, что две такие тяжелые вирусные инфекции при взаимодействии могут продемонстрировать серьезные проблемы. Именно поэтому важно начать вакцинацию против гриппа пораньше", - отметил Алексей Хрипун.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Он напомнил, что вакцина против коронавируса уже зарегистрирована. На mos.ru любой москвич может оставить заявку на участие в клинических испытаниях. Однако очень важно иметь в виду: когда вакцина появится в гражданском обороте, интервал между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен быть не меньше месяца. Если не затягивать с прививкой от гриппа, к приходу вакцины от коронавируса, у москвичей как раз появятся антитела к гриппу. "Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку", - подчеркнул Алексей Хрипун. И добавил, что за прошлый год из 7 миллионов, вакцинированных против гриппа жителей столицы, не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Как и в прошлом, в этом году столичные власти позаботились о том, чтобы москвичи смогли сделать прививку без лишних хлопот. Нет времени дойти до поликлиники? Можно по пути на работу зайти в мобильный пункт вакцинации. Их в городе 44. Больше всего - 36, на станциях метро, по два - на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре - в центрах госуслуг "Мои документы". Осмотр врача и вакцинация отнимут не больше 10-15 минут. Из документов нужен только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. При этом дети, пожилые, пожилые хроники и беременные женщины смогут пройти вакцинацию только в поликлиниках, уточнил глава департамента.

В этом году вакцинация особенно важна, так как коронавирус еще не ушел, и неизвестно, как он поведет себя в период роста сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией

Бесплатных вакцин хватит на всех - сейчас на складах Москвы более миллиона доз отечественного препарата. "Все вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям", - развеял он опасения сомневающихся.

Алексей Хрипун утверждает: у привитых не бывает тяжелых осложнений от гриппа. Фото: Александр Корольков/ РГ
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

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