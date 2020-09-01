На День города в Москве будет аномально теплая погода

Среднесуточная температура воздуха в первые выходные сентября будет теплее нормы на 5 градусов. В день города Москвы воздух максимально прогреется до +24. Об этом сообщает Росгидромет.

По прогнозу метеорологов, всю первую неделю сентября дневные температуры будут превышать отметку +20 градусов, а к выходным воздух прогреется до +23..+24 градусов. В ночные часы от +9 до +15.

Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, аномально теплая погода в начале сентября редкое для столицы явление. "На погоду сейчас влияет антициклон и высокое атмосферное давление, и холодных фронтов пока не ждем", - уточнил Цыганков. Он отметил, что при сохранении влияния антициклона, теплая погода может задержаться в регионе до третьей декады сентября.

Напомним, что 5-6 сентября в столице пройдут Дни города. Москва отметит свой 873-й день рождения. Из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы коронавируса, массовые мероприятия в дни праздника отменены. А вот украшать город будут. Так, например, на Никитском бульваре в честь праздника установят разноцветную конструкцию с надписью "Москва", в парке Горького поставят светящиеся шары и цветы, а ряд бульваров украсят цветочными арками.