Наталья Сергунина: Туристический сервис Russpass запускает цикл видеороликов о Москве

Туристический сервис Russpass запускает цикл видеороликов о Москве. Цикл видеороликов посвящен истории, культуре и архитектуре столицы. Заммэрам Москвы Наталья Сергунина рассказала:

- Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках.

Пользователи цифровой платформы Russpass найдут ответы на многие вопросы.

Как сложилась судьба Белки и Стрелки - знаменитых на весь мир четвероногих первооткрывателей космоса? Почему самый трогательный момент Олимпиады-80 - полет олимпийского мишки - мог не состояться? Откуда в России появился псевдорусский архитектурный стиль? Серия мини-историй, которая прольет свет на эти вопросы, подготовлена с участием известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Раевского.

Создатели видеороликов также расскажут, как инженерам удалось передвинуть на новое место целый дом, причем вместе со всеми жителями, где в Москве искать отголоски древних культур и цивилизаций, а также познакомиться с историей и архитектурой московского метро.

Что вдохновило архитектора Владимира Шухова на создание знаменитых башен и к какому архитектурному стилю они относятся? Анимационный ролик на портале расскажет о ключевых фактах и самых интересных деталях, связанных с этими оригинальными сооружениями.

Справка "РГ"

Russpass - цифровая туристическая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России в зависимости от сроков, интересов и целей поездки. На одном портале собраны городские сервисы, услуги и достопримечательности, есть также адреса музеев, парков, ресторанов, театров, кафе, маркетов. Платформа разработана по инициативе Правительства Москвы. Столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий города курируют реализацию проекта.