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01.09.2020 22:30

Нововоронежская АЭС увеличила выработку электроэнергии

За последний летний месяц 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 1 млрд 943 млн 640 тыс. кВтч. Это составляет 100,03% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом 1 млрд 791 млн 66 тыс. кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы 22 млн 840 тысяч лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В августе 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 36,5 млн кВтч электроэнергии больше, чем в августе прошлого года. Это объясняется тем, что в 2019 году энергоблок №7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100 %", - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Всего за восемь месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 17 млрд 348 млн кВтч электроэнергии. Этот показатель на 70% (на 5 млрд 059 млн кВтч) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, № 6 и №7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №5 идет планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на НВАЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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