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01.09.2020 20:16
Рубрика: Власть

Первый замглавы МО РФ поздравил воспитанников московского СВУ с днем знаний

Текст: Александр Степанов
Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов посетил в День знаний Московское суворовское военное училище. Как сообщили в Минобороны РФ, Цаликов поздравил воспитанников с началом нового учебного года. "Для тех, кто уже является воспитанниками, этот день означает возвращение в альма-матер после отпуска для получения новых знаний, для того, чтобы стать настоящими гражданами нашей любимой страны и патриотами своей Родины", - сказал Цаликов.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ.

В 2020 году в СВУ поступили 80 мальчишек. Они попали в пятый класс и взяли на себя ответственность служить Родине, нести гордое звание суворовца на протяжении всей своей жизни.

Цаликов подчеркнул, что для тех ребят, кто в этом году поступил в наши суворовские училища, кадетские корпуса и, конечно, в знаменитое Московское СВУ, это, пожалуй, один из самых важных дней.

"Для тех, кто будет хорошо учиться и постигать науку, этот путь может быть связан с вооруженными силами. Но даже если этого не произойдет, отсюда выйдут в вашем лице патриоты, хорошие граждане и, самое главное, воспитанные люди, на которых наша Родина может и должна будет опираться", - подчеркнул замминистра.

Цаликов также выразил слова признательности педагогам училища. "Хочу нацелить преподавателей на то, что в новом учебном году они должны проявить все свое умение, все свои знания для того, чтобы из этих детей, которые являются нашим будущим, вырастить достойных офицеров для Вооруженных сил России" - сказал он.

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Московское суворовское военное училище - одно из самых значимых и важных училищ в России. Оно было создано еще в 1944 году. С тех пор это кузница кадров для военных вузов страны. "Отдельно хочу сказать, что училище овеяно славой. 11 выпускников Московского СВУ являются Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации", - отметил Цаликов.

Затем Цаликов вместе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым осмотрел инфраструктуру и учебно-материальную базу Московского СВУ и условия размещения суворовцев нового набора.

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