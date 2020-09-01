Первый замглавы МО РФ поздравил воспитанников московского СВУ с днем знаний

В 2020 году в СВУ поступили 80 мальчишек. Они попали в пятый класс и взяли на себя ответственность служить Родине, нести гордое звание суворовца на протяжении всей своей жизни.
Цаликов подчеркнул, что для тех ребят, кто в этом году поступил в наши суворовские училища, кадетские корпуса и, конечно, в знаменитое Московское СВУ, это, пожалуй, один из самых важных дней.
"Для тех, кто будет хорошо учиться и постигать науку, этот путь может быть связан с вооруженными силами. Но даже если этого не произойдет, отсюда выйдут в вашем лице патриоты, хорошие граждане и, самое главное, воспитанные люди, на которых наша Родина может и должна будет опираться", - подчеркнул замминистра.
Цаликов также выразил слова признательности педагогам училища. "Хочу нацелить преподавателей на то, что в новом учебном году они должны проявить все свое умение, все свои знания для того, чтобы из этих детей, которые являются нашим будущим, вырастить достойных офицеров для Вооруженных сил России" - сказал он.
Московское суворовское военное училище - одно из самых значимых и важных училищ в России. Оно было создано еще в 1944 году. С тех пор это кузница кадров для военных вузов страны. "Отдельно хочу сказать, что училище овеяно славой. 11 выпускников Московского СВУ являются Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации", - отметил Цаликов.
Затем Цаликов вместе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым осмотрел инфраструктуру и учебно-материальную базу Московского СВУ и условия размещения суворовцев нового набора.