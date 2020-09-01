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01.09.2020 20:41
Рубрика: Общество

Дом их мечты

Как из-за одной семьи в Подмосковье переписали госпрограмму
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Буквально через несколько дней Николай и Юлия Михайловы и четверо их детей отметят новоселье. Въедут в просторный дом, на покупку которого семья не потратила ни копейки собственных средств. "До сих пор не верю, но и такое бывает", - улыбается Юля. Хотите узнать, как?
Счастливые многодетные новоселы Михайловы. Фото: Александр Корольков/РГ Счастливые многодетные новоселы Михайловы. Фото: Александр Корольков/РГ
Счастливые многодетные новоселы Михайловы. Фото: Александр Корольков/РГ

Дважды два

Михайловы - коренные "подмосквичи". Юля из Луховиц, Коля из Коломны. И все у них поначалу было как у всех. Встретились, поженились, решили завести ребенка. На первом УЗИ врач сказал: "У вас будет двойня". Коля хотел мальчишек, Юля надеялась, что будут и сын, и дочка. Так в мечтах и спорах дождались второго УЗИ. "Доктор осматривал меня часа полтора, потом поднял глаза и… молча показал четыре пальца, - вспоминает Юлия. - В полнейшем шоке выхожу на улицу, звоню мужу, говорю, что детей у нас будет четверо. А Коля смеется: "Ну и что? Где двое, там и четверо!" Вечером он, счастливый, примчался домой с цветами...

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Почти всю беременность Юля провела в перинатальном центре в Балашихе. Беспокоясь за ее здоровье, врачи даже предлагали сделать редукцию - удалить один эмбрион. Все-таки Юле к тому моменту уже исполнился 31 год, в таком возрасте первые роды и с одним-то плодом считаются рисковыми. Но Михайловы решили во что бы то ни стало сохранить всех деток. Три сына и лапочка-дочка родились на два месяца раньше срока с весом от 1200 до 1500 граммов. Из-за этого малыши еще месяц находились под наблюдением врачей.

Трое и одна

Рождение четверняшек - событие всегда неординарное. Таких родов в любом регионе случается всего несколько в год. Поэтому неудивительно, что навестить Юлю Михайлову в перинатальном центре приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. И не с пустыми руками - привез в подарок жилищный сертификат на сумму почти 6,9 миллиона рублей. Сумма сертификатов, которые выдают многодетным семьям по областной госпрограмме "Жилище", складывается путем умножения социальных норм жилой площади, положенной каждому члену семьи, на среднюю стоимость квадратного метра в каждом конкретном муниципалитете. Коломна, где живут Михайловы - город хоть и не близкий, но является развитым туристическим центром, жилье там дорогое. Поэтому и сумма в сертификате получилась весомая.

На жилищные сертификаты в Подмосковье могут претендовать даже семьи с тройняшками

Максим, Арсений, Георгий и Анна Михайловы родились в июле прошлого года, но новоселье семья готовится справить только сейчас. "Долго искали дом нашей мечты", - говорит Николай. Много времени этому процессу уделять не удавалось - с четырьмя детьми ни на что времени не хватает, у Юли до сих пор получается не больше четырех-пяти часов полноценного сна в сутки. И это при том, что в детской спальне постоянно находится кто-то из взрослых, чтобы быстро успокоить не вовремя проснувшегося малыша. Если этого не сделать, то через 10 минут придется иметь дело с четырьмя разгулявшимися голосистыми младенцами.

Фото: Алексей Юхтанов
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Тем не менее через полгода поисков Михайловы нашли то, что хотели - двухэтажный кирпичный дом с просторной мансардой, гаражом и ухоженным участком, на котором уже есть и газон, и цветы, и мощеные садовые дорожки, и даже туи вдоль забора и яблони с яблоками. Нужно было лишь переделать кое-что внутри. Но тут наступил карантин, все перестало работать и переделки пришлось отложить. И только сейчас, когда детям исполнился год и два месяца, семья готовится к переезду. В дом, где самая большая комната будет отдана детям. Дежурных в спальне, кстати, теперь прибавится, места в доме хватит и для бабушек с дедушками. А когда малыши немного подрастут, у каждого из них будет отдельная комната. Площадь дома - 251 квадратный метр - позволяет.

"Максим у нас хохотун. Смеется так заразительно, что начинают хохотать и все остальные. Арсений самый шустрый и гибкий. Георгий очень внимательный и смышленый, все схватывает на лету. А Анечка - наша принцесса, ей можно все", - улыбаются молодые родители. И говорят, что без помощи области вряд ли решили бы жилищный вопрос. Юля до декрета работала инженером-конструктором на заводе, но вряд ли она быстро вернется на работу с четырьмя-то детьми. А Коля индивидуальный предприниматель в строительной сфере, свою большую семью он обеспечивает всем необходимым, но ипотека даже со льготным процентом легла бы на его плечи тяжким грузом.

Поправки губернатора

Фото: iStock
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До прошлого года жилищные сертификаты в Подмосковье были положены только тем семьям, где растут семеро или больше детей. Но история с Михайловыми показала: семьи, которые становятся многодетными в один миг, нуждаются в помощи даже больше. Ведь обычно к желанию иметь больше одного-двух детей приходят постепенно и осознанно. Рассчитывая силы и средства. А на что рассчитывать тем, кому врач на УЗИ вдруг говорит: у вас будет четверо детей? Это сразу четыре коляски, четыре кроватки и ползарплаты на памперсы, а вторую половину - на няню. Про ипотеку при этом думается в последнюю очередь.

В общем, прежде чем привезти Михайловым сертификат на жилье, глава Подмосковья попросил скорректировать программу "Жилище" в части, касающейся многодетных семей. "В категорию получателей жилищных сертификатов были добавлены семьи, в которых одновременно родились трое и более детей", - рассказывает министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Претенденты на сертификат должны быть признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий, что, впрочем, происходит автоматически, если твоя семья вдруг становится больше в три раза. И обязателен временной ценз - нужно постоянно прожить в области не менее пяти лет.

Как уточнили "РГ" в ведомстве Федотовой, помимо Михайловых жилищные сертификаты по новым правилам получили семь подмосковных семей, ставших родителями тройняшек. И документы еще шести семей находятся на рассмотрении.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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