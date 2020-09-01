Синоптики назвали сроки прихода "бабьего лета" в центральную часть РФ

После девятого сентября в центральной части страны наступит пора "бабьего лета". Об этом рассказали в Росгидромете, пояснив, что у нее нет точных дат прихода.

"Этот период всегда связан с антициклональным характером погоды. Сегодняшние модели показывают, что он должен установиться в период с девятого по одиннадцатое сентября. Антициклон затронет не только Москву, но и всю центральную Россию, где осень будет комфортной", - цитирует РИА Новости руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Как долго продлится "бабье лето" синоптики пока не сообщают, уточняя лишь, что таких благоприятных периодов осенью может быть два, в том числе и в октябре. Но, по словам специалистов, сейчас говорить об этом еще рано.