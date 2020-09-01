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СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики

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    01.09.2020, 23:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народный артист РФ Юрий Шлыков пострадал в ходе конфликта с грузчиками, который произошёл во дворе дома на Комсомольском проспекте Москвы, сообщает РИА Новости.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Отмечается, что мужчина пострадал в результате возникшего недопонимания между ним и грузчиками.

Источник в полиции рассказал, что у актёра разбита губа.

Фильмография 67-летнего Шлыкова, начавшего сниматься в начале семидесятых, насчитывает более 90 проектов. Среди них: фильмы Киры Муратовой "Настройщик" и "Чеховские мотивы", сериалы "Есенин", "Молодой Волкодав", "Кровавая барыня", "Жуков" и др.

Шлыков также известен как театральный актёр, работающий в Театре на Таганке и в Театре им. Вахтангова.

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