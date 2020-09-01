Участники "Московского долголетия" посетили более 4 тысяч занятий за месяц

С 1 августа в Москве проведено более четырех тысяч кружков и секций "Московского долголетия". Цифру назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас в проекте очно участвуют около 28 тысяч человек. Наиболее популярны скандинавская ходьба и гимнастика. Их выбирают 25% участников проекта. Пенсионеры также активно занимаются зумбой, йогой, футболом, настольным теннисом.

Записаться на бесплатные занятия проекта горожане могут в районных центрах социального обслуживания и центрах госуслуг "Мои документы".