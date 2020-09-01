В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. В результате ЧП один человек пострадал. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

"На улице Большая Якиманка произошло столкновение двух машин с последующим возгоранием одной из них. Есть один пострадавший", - цитирует агентство своего собеседника.

По всей видимости, речь идет о травмах, полученных в результате ДТП, а не пожара. Он был оперативно потушен. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, при тушении огня пострадавших не оказалось.