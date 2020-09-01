В калужском филиале ВГУЮ прошел День знаний

1 сентября, в День знаний, в Калужском филиале всероссийского государственного университета юстиции состоялась торжественная линейка.

В торжествах приняли участие заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители руководства калужской полиции и службы судебных приставов.

"Сегодня для всех вас знаменательный день, для всех поступивших наступает интересная студенческая пора, я желаю вам целеустремленности в получении юридических знаний, - обратился к студентам Александр Иванов. - У городской думы Калуги с калужским филиалом государственного университета юстиции сложились добрые отношения, шесть лет назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. Студентам правовой академии сотрудничество с городской думой позволяет получить интересный практический опыт, лучше понять специфику работы органов местного самоуправления, оценить все тонкости работы по формированию муниципальной нормативно-правовой базы".

В этом году более трехсот первокурсников будут учиться в стенах университета юстиции и колледжа.