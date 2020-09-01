Новости

В ВОЗ похвалили шведскую стратегию борьбы с коронавирусом 07:49
В Хабаровске день окончания Второй мировой войны отметят авиапарадом 07:25
В Москве 31 августа воздух прогрелся до рекордных +30,8 градуса 07:18
Игрок "Бостона" травмировал Кучерова, нанеся удар клюшкой в лицо 06:30
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России 06:11
Трамп заявил о сокращении на треть числа заразившихся SARS-CoV-2 в США 04:49
Россияне рассказали о нелюбимых уроках в школе 04:44
Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение 04:04
Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании 03:47
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом буду болеть реже 03:45
Более 30 тысяч домов остались без света на юге Японии из-за тайфуна 03:06
В ВОЗ озвучили необходимую долю эффективности вакцины от COVID-19 03:03
"Барселона" отпустит Месси, если он откажется от зарплаты и пропустит сезон 02:18
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска 00:53
Синоптики назвали сроки прихода "бабьего лета" в центральную часть РФ 00:29
Силы ПВО Сирии отразили атаки Израиля к югу от Дамаска 31.08.2020
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты 31.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 31.08.2020
В США число заражений коронавирусом превысило 6 миллионов 31.08.2020
Путин увеличил зарплаты чиновникам, генпрокурору и председателю СК 31.08.2020
ВОЗ: COVID может свести на нет крупные достижения других сфер медицины 31.08.2020
Лукашенко отправил в отставку посла Беларуси в Испании 31.08.2020
В Болгарии исполнили ораторию митрополита Иллариона 31.08.2020
Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате 31.08.2020
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой 31.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
01.09.2020 07:18
Рубрика: Общество

В Москве 31 августа воздух прогрелся до рекордных +30,8 градуса

Текст: Ирина Огилько

Днем 31 августа столичный регион оказался в теплом секторе циклона. И был установлен новый температурный рекорд для этого дня в 20 и 21 веке.

Фото: iStock
Синоптики назвали сроки прихода "бабьего лета" в центральную часть РФ

Метеобюро Москвы и области сообщает, что столбики термометров на опорной станции ВДНХ поднялись до отметки +30,8 градуса. В 20 веке самая высокая температура воздуха 31 августа была в 1938 году: +30,2 градуса, а в 21 века она не превышала +30. Но исторический рекорд 1890 года, когда воздух прогрелся до + 31,8 градуса, побить не удалось.

А во вторник, 1 сентября, в столице будет прохладнее. Воздух не прогреется выше +25 градусов. Осадков не ожидается.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин увеличил зарплаты чиновникам, генпрокурору и председателю СК
Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
В ВОЗ похвалили шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году