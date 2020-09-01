В Москве 31 августа воздух прогрелся до рекордных +30,8 градуса

Днем 31 августа столичный регион оказался в теплом секторе циклона. И был установлен новый температурный рекорд для этого дня в 20 и 21 веке.

Метеобюро Москвы и области сообщает, что столбики термометров на опорной станции ВДНХ поднялись до отметки +30,8 градуса. В 20 веке самая высокая температура воздуха 31 августа была в 1938 году: +30,2 градуса, а в 21 века она не превышала +30. Но исторический рекорд 1890 года, когда воздух прогрелся до + 31,8 градуса, побить не удалось.

А во вторник, 1 сентября, в столице будет прохладнее. Воздух не прогреется выше +25 градусов. Осадков не ожидается.